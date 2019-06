Facebook dévoilera demain sa monnaie universelle. Est-ce que cela peut changer la donne ?

La nouvelle monnaie Facebook © Getty / luchezar

C’est cela : Facebook va dévoiler son projet de monnaie universelle, la Libra, une cryptomonnaie, c’est-à-dire une monnaie numérique. Cela va-t-il changer la donne ? Oui. En tous cas, ce type de monnaie va changer la donne monétaire, que ce soit Facebook maintenant ou un autre géant du numérique demain. Pourquoi ? Parce que c’est une étape de plus dans le développement du numérique qui montre son nez. Cette étape désintermédie, ubérise : elle contourne les intermédiaires, les banques en particulier. Ensuite, elle dématérialise : on est passé des pièces de monnaie aux billets, des billets à l’argent en banque et demain ce sera dans votre ordinateur. Et cette étape, enfin, c’est l’aspect le plus politique, peut décentraliser, la monnaie peut échapper aux banques centrales et aux pays. Reprenons et soyons concret. Facebook va créer sa monnaie qui permettra d’acheter en ligne, et surtout de faire des virements transfrontaliers, en s’appuyant sur son incroyable réseau, en clair les 2 milliards d’entre nous qui utilisons chaque jour ses applications, WhatsApp, Instagram et Messenger. Facebook a conclu un accord avec 27 entreprises, comme Visa, Mastercard, Uber, Spotify, EBay, Booking et un Français, le groupe de Xavier Niel, Iliad-Free. Vous pourrez acheter des Libra avec vos euros, et après votre argent circulera quand vous prendrez un VTC ou vous achèterez chez des partenaires -et il y en aura de plus en plus. Cette cryptomonnaie est aussi difficile à imaginer que quand ont été lancées les cartes de crédit, mais on y viendra. La Libra ou des équivalents n’a rien à voir avec le Bitcoin, dont le principe était la volatilité, parce que son cours sera un panier composé du dollar, de l’euro, du yen et de la Livre Sterling. Ce sera stable. C’est donc une révolution ? Il est évident que Facebook cherche aussi à redorer son blason assez terni. Mais pour les virements transfrontaliers, il n’y aura plus les frais qu’imposent les banques. Vous savez, l’histoire de la monnaie, depuis le Moyen-Age, a beaucoup évolué, et cela continue. Cette fois-ci, on peut voir ce développement comme un moyen des Américains de renforcer leur domination, ou au contraire comme une contestation des Etats et des banques centrales. Si cette seconde lecture s’impose, lesdits Etats auront un argument de plus pour s'attaquer à et casser Facebook.