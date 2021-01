Cette semaine, beaucoup de sujets de discussion entre l’Europe et les labos pharmaceutiques. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a mis en cause, hier soir, l’industrie pharmaceutique qui aurait promis plus de production et de livraisons de vaccins qu’elle ne peut tenir. Est-ce vrai ?

Production de vaccins anti-COVID © Getty / Andriy Onufriyenko

Oui. Les retards annoncés récemment par Pfizer et d’AstraZeneca lui donnent raison sur le premier trimestre. Légitimement, gouvernements et opinion sont mécontents et frustrés. Mais pourquoi ces retards ? C’est que l’industrie n’est jamais allée aussi vite : tous les délais ont été raccourcis. Et on a demandé à l’industrie de faire cela. Pensons-y : produire des vaccins est infiniment plus complexe que fabriquer des taille-crayons et c’est la première fois qu’on fabrique de l’ARN à une telle échelle.

Partout, les murs sont poussés, les ouvriers, chimistes et logisticiens travaillent presque 24 heures sur 24.

Comment desserrer les contraintes ?

A 15 heures, Emmanuel Macron évoquera ces sujets avec les dirigeants de la pharmacie mondiale, qu’il rencontrera en visio. Cinq idées sont sur la table européenne et donc aussi française.

Un : une discussion serrée a lieu avec Pfizer pour augmenter -dès maintenant- le nombre de flacons de doses à livrer, ce serait la sortie gagnante du changement de pied sur le nombre de doses par flacon.

2 : les autorités sanitaires ont constaté (avec l’expérience) qu’il y a seulement 10% de perte de vaccin dans tous les circuits et non 30% comme craint initialement.

3 : Sanofi devrait mettre ses usines au service de la dernière étape de la fabrication (le flaconnage – le fill and finish en anglais), du vaccin de Pfizer ou du vaccin Janssen.

4 : le vaccin AstraZeneca pourrait finalement être dirigé aussi vers les plus de 65 ans.

5, enfin : les recherches sont déjà engagées pour adapter les vaccins aux variants.

Est-ce que cela va changer assez la donne ?

Cela va se décoincer au fur et à mesure, mais il est certain, c’est inévitable, qu’il y aura d’autres grains de sable. Delfraissy anticipe au mieux 8 millions de Français vaccinés fin avril alors qu’Olivier Véran a parlé de 20 millions. C’est un sacré écart ! Au total, ce qui est sûr est que l’industrie pharmaceutique livre plus vite aux Etats-Unis (40 millions de doses ce matin) que dans l’Union européenne (autour de 12 millions – chiffre estimé parce que Bruxelles ne nous le dira qu’aujourd’hui).