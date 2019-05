L’autre actualité européenne de ce week-end est industrielle, avec un coup de tonnerre dans l’automobile.

Jean-Dominique Senard et John Elkann © Getty / Bertrand Rindoff Petroff et Tomohiro Ohsumi

Renault va tenir un conseil d’administration exceptionnel ce matin à 8 heures, dans dix minutes, parce que le groupe Fiat-Chrysler lui propose une fusion. Cela fait plusieurs semaines qu’ont lieu des discussions en vue de constituer le… numéro un mondial de l’automobile.

Jean-Dominique Senard, le dirigeant de Renault-Nissan, est à la manœuvre mais Bruno Le Maire, qui l’a reçu vendredi, et Emmanuel Macron sont favorables à ce scénario qui, s’il ne capote pas, pourrait se finaliser dans les dix jours. C’est une énorme opération pour l’automobile mondiale, dont l’objectif est double. Un : mutualiser les coûts de recherche-développement considérables qui sont déjà là et qui sont prévisibles pour diriger les voitures vers le moteur électrique et l’autonomie. Autant faire cela ensemble, plutôt que d’affronter chacun dans son coin notamment les Chinois. Second objectif : Fiat mettrait un pied en Asie grâce à Nissan, et Renault aux Etats-Unis grâce à Chrysler.

Le nouvel ensemble produirait une quinzaine de millions de véhicules par an, avec une quinzaine de marques, Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi, Jeep, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler etc. Concrètement, ce serait (on parle au conditionnel parce que plusieurs schémas sont forcément sur la table), ce serait une opération 50-50 entre Renault et Fiat, avec 5% environ du capital pour le fonds de la famille Agnelli et 7% pour l’Etat français comme pour Nissan. Concrètement, le président de l’ensemble serait le représentant de la famille Agnelli, John Elkann, et Senard serait vice-président mais il serait surtout le patron opérationnel. Senard, qui a remplacé Carlos Ghosn en janvier, déplace vite les lignes.

C’est un projet très ambitieux et risqué. On va beaucoup entendre parler d’Airbus de la voiture, et pourquoi pas. Mais c’est plus large, cela concerne le monde entier et, là, les Européens et les Français sont à la manœuvre, personne ne s’en plaindra : on se plaint assez de l’absence européenne dans la technologie. A partir de là, première question à laquelle il faudra répondre : un mariage à quatre, Renault, Nissan, Fiat et Mitsubishi, peut-il marcher ? Seconde garantie que les Français voudront avoir : être sûr que la partie italienne ne prendra le volant alors que Renault est plus petit. Ce sont les enjeux des dix prochains jours mais hier soir, à Boulogne-Billancourt, la probabilité d’un deal était évaluée à 95%.