Retraites, virage tactique ou virage stratégique ?

C’est la question à se poser 36 heures après le rejet par Emmanuel Macron d’un âge-pivot à 64 ans pour la future réforme des retraites. Une annonce qui a surpris, y compris ses proches, qui ne l’attendaient pas à la fin d’une interview sur le G7. C’est le privilège des chefs à plumes.

64 ans au lieu de 62 ans

La question est donc : l’enterrement de la référence à 64 ans est-il un moyen de garantir que la transformation totale de notre système se passe bien en enlevant un chiffon rouge ? Ou doit-on s’attendre à ce que, dans quelques mois, la réforme de fond passe elle aussi à la trappe ? Premier élément de réponse : le virage tactique est certain.

Quand Jean-Paul Delevoye a présenté son rapport en juillet, Macron a constaté que les médias, les opposants et l’opinion ne retenaient qu’une chose, 64 ans au lieu de 62, avec le soupçon d’un mensonge puisque le président avait promis de ne pas toucher aux 62 ans. Le ver était dans le fruit, la CFDT avait dit "niet", et le risque était de tout faire capoter y compris le passage à un système par points et la fin des régimes spéciaux au nom de l’équité. Osons un parallèle, le gouvernement a mis en place en même temps le 80 km/h sur les routes et la hausse de l’essence, il a reculé sur les deux. Pas question de refaire la même erreur.

Sur le fond, augmenter le nombre de trimestres pour une retraite à taux plein est moins puissant mais c’est la méthode utilisée depuis 1993 (sauf par Sarkozy en 2010) et cela décale l’air de rien autant l’âge de départ. C’est ce qui sera donc fait.

Mais cela prépare-t-il, donc, un repli stratégique ?

C’est l’autre question. Dans l’esprit élyséen, non. Au contraire. Il veut laisser dans l’histoire la fusion des 42 régimes différents pour que ceux qui ont aujourd’hui 30 ans croient en leur future retraite – actuellement, ils pensent l’inverse. Mais la tâche est difficile parce que comme toujours on entendra les perdants tandis que les gagnants ne lui diront pas merci. Des voix, comme Richard Ferrand, lui conseillaient aussi de tout reporter à un éventuel second quinquennat. D’autres se demandent pourquoi s’embarquer dans cette galère. D’autres encore, à Matignon, susurreront que l’important est d’équilibrer les comptes. D’autres enfin, de dérogations en exonérations pour éviter des conflits catégoriels, l’inviteront à la prudence. Bref, Macron veut, et l’ambition est légitime, mais tiendra-t-il ? That is the question.