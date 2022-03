Le candidat-président va proposer de relever l'âge minimum de départ à 65 ans, de porter le minimum vieillesse à 1.100 euros et de supprimer les régimes spéciaux.

Emmanuel Macron envisage de porter l'âge de la retraite à 65 ans © Getty / Chesnot

C’est une information des Echos confirmée à France Inter et cette fois-ci, il n’y aura pas de surprise : le candidat-président met cartes sur table. Cela n’avait pas été le cas en 2017.

On s'en souvient. Dans son programme, il avait évoqué la création d’un système universel, la retraite à points, mais sans parler d’un relèvement de l’âge de départ.

Au contraire. "L’enjeu n’est pas de repousser l’âge ou d'augmenter la durée de cotisation", avait-il écrit noir sur blanc, insistant sept lignes plus loin : "Notre projet, ce n'est pas de changer encore une fois tel ou tel paramètre du système de retraites". Hum hum.

On sait ce qu’il advint : un âge-pivot de 64 ans s’est invité en cours de route. Cette fois-ci, porter de 62 à 65 ans l’âge minimum n’est pas caché.

Alors, il y a eu une hésitation entre 64 et 65, mais l’idée est d’aller loin pour

1- augmenter le taux d’emploi et la quantité de travail du pays

2 - financer un minimum vieillesse à 1.000 euros par mois (Gabriel Attal a indiqué ce matin que ce serait en réalité 1.100 euros, NDLR, mise à jour à 9 heures 45) et préserver les mécanismes de départ anticipé pour tous ceux qui sont « usés » par la vie (c'est le mot utilisé par l'entrourage du candidat). Et peut-être pour financer la dépendance.

Quand on regarde dans le sens des aiguilles d’une montre les pays européens qui nous entourent, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Italie et Espagne sont au moins à 65 ans aujourd’hui – avec des hausses souvent programmées à 67 ans.

Le projet Macron, lui, s’appliquerait à l'horizon de 2032

Bien sûr, il manque des précisions, notamment sur les régimes spéciaux, on pense à la RATP à Paris. Bref, il y a une prise de risque réelle et la volonté de marquer les esprits, comme avec la suppression de la redevance audiovisuelle évoquée lundi par le même Macron ou, chez vous, Anne Hidalgo, le doublement des salaires des enseignants

. Sur ce projet, réactions garanties … La gauche va crier au scandale, les syndicats aussi, Valérie Pécresse va dire que Macron la copie, et Marine Le Pen, dont il est difficile de comprendre exactement où elle en est sur le sujet, devra -le cas échéant- clarifier sa position dans un débat de second tour.

De son coté, le patronat va applaudir. Mais c’est pourtant lui qui devrait la jouer profil bas sur les retraites : le taux d’emploi des plus 55 ans reste inférieur à ce qu’il est ailleurs, il y a un problème culturel dans les entreprises. C’est la raison pour laquelle muscler les mécanismes de transition entre le travail et la retraite (comme la retraite progressive) devraient être prioritaire, mais çà on ne sait pas si c’est dans l’air.