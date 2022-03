La candidate du RN a présenté hier le chiffrage de son projet, gage selon elle de sa crédibilité retrouvée. Elle a renoncé à sa proposition la plus forte de 2017, la sortie de l'euro, mais son projet conduirait à un divorce de fait avec l'Union européenne.

Marine Le Pen © Getty / Chesnot

Marine Le Pen a présenté hier le cadrage financier de l’ensemble de son programme présidentiel. Elle l’a fait avec la volonté d’apparaître « sérieuse », bien loin de la façon dont elle parlait avec mépris des « comptables » en 2017.

De fait, les tableaux qu’elle a présentés -avec 75 milliards d’euros de dépenses et de recettes par an- sont élevés, mais c’est dans la même épure que la majorité des autres candidats.

Cela n’a rien à voir avec, par exemple, les 300 milliards d’euros de dépenses publiques supplémentaires par an de Fabien Roussel !

Naturellement, on peut contester son évaluation du coût de sa réforme des retraites -qu’elle voit à 9 milliards alors que l’Institut Montaigne la chiffre à 26, trois fois plus-, mais franchement on peut dire la même chose de tous les projets. Non, ce qui frappe, c’est le changement par rapport à 2017, on se souvient tous du naufrage du débat de l’entre-deux tours pour Marine Le Pen.

Cette fois-ci, elle a travaillé, elle a concentré sa parole médiatique sur le pouvoir d’achat, et elle apparaît moins obsessionnelle qu’Eric Zemmour sur l’immigration – tout en maintenant ses grandes idées sur le sujet.

Sa proposition de baisse des taxes sur les carburants marque les esprits par sa simplicité – au point que le camp Macron est embarrassé.

Surtout, la candidate RN a effectué deux virages pour se crédibiliser

Un : elle ne parle plus de sortir de l’euro et de l’Union européenne, c’est très important parce que les Français ne veulent manifestement pas de cela.

Deux : sur la retraite, le retour à 60 ans sera réservé à ceux qui ont commencé à travailler tôt.

Bref, au total, avec un Eric Zemmour qui l’a par contraste humanisée et recentrée (si on peut dire, toutes proportions gardées), elle se présente comme une sorte de Boris Johnson française – vous remarquerez d’ailleurs que je n’ai pas utilisé jusqu'à maintenant le mot « extrême-droite ». Maintenant, c'est fait.

Mais … ?

Outre le fait qu’elle souhaite enlever les prestations sociales des étrangers vivant en France (ce qui est humainement extrêmement violent) et économiser grâce à cela 18 milliards d’euros, son projet marque en réalité une rupture de fait sinon de droit avec l’Union européenne.

Ainsi, Marine Le Pen veut que toutes les lois françaises soient supérieures aux lois européennes, des lois européennes qui ne sont en réalité pas arrivées par vol de cigogne ou ne sont pas nées par génération spontanée, la France les a acceptées : on ne serait plus du tout dans la même Europe que celle que nous avons depuis 1957. Tous les règles seraient revues, on serait donc bien dans un débranchement progressif.