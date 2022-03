Le mot « finalement », est important. Jusqu’à ces dernières heures, il était permis de douter de leur efficacité, on l’a dit ici à plusieurs reprises, parce que les sanctions infligées par la communauté internationale à certains pays bannis n’ont jamais vraiment marché.

Les sanctions économiques contre la Russie seraient-elles efficaces ? © Getty / Vasily Fedosenko

On l’a vu contre la Corée du Nord, contre l’Iran et contre le Venezuela. Par ailleurs, la Russie, après les sanctions de 2014 (après l'annexion de la Crimée), la Russie s’est organisée et bien organisée pour les contourner : en faisant évoluer son agriculture, en constituant un trésor de guerre en devises et en prenant d’autres dispositions encore.

Mais plusieurs éléments incitent à désormais réviser le scepticisme que l’on pouvait avoir

Les sanctions annoncées seront appliquées par davantage de pays qu’on pouvait le penser (y compris la Suisse), dans davantage de domaines, et avec des leviers jamais utilisés jusqu’à maintenant. Très concrètement, les Américains ne livreront plus ou presque de puces électroniques à la Russie, cela aura des effets – et la Chine ne pourra pas suppléer. Très concrètement encore, les 1.000 avions qui circulent en Russie, en grande majorité Airbus ou Boeing, vont être privés de pièces détachées – ils seront donc cloués au sol à moyen terme. Très concrètement surtout, surtout, le système économique et financier est touché.

On a beaucoup parlé de la déconnexion de certaines banques russes du système interbancaire international Swift

Mais le levier le plus puissant, en fait, c’est le blocage de centaines de milliards d’actifs en dollars et en euros de la banque centrale russe, qui lui interdit de les convertir en roubles. Comme la Russie ne pourra pas soutenir sa monnaie qui s’effondre (-28% hier), l’inflation va bondir et dans un pays qui importe la plupart de ses biens d’équipement, cela va être dur pour le pouvoir d’achat des Russes.

Avec quel effet ?

L’objectif est d’augmenter le coût de la guerre pour Vladimir Poutine, avec l’espoir qu’il révise ses calculs de pertes et profits. C’est le même objectif qui est visé avec le gel des biens de 514 personnalités et oligarques listés par l’Europe.

Alors, franchement, il est impossible de dire si cela va freiner Moscou. Mais l’Europe, et l’Elysée le confirmait hier soir, prépare déjà d’autres mesures de sanctions. Au final, tout cela laisse évidemment sans réponse une question clé, sur la part de la rationalité du dirigeant russe : à court terme, l’économie est rarement une boussole quand les armes parlent. Mais oui, la donne a changé sur le rôle des sanctions par rapport à ce que l’on pouvait dire il y a quelques jours.