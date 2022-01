Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a dévoilé hier un nouveau plan d'aide.

En décembre, la réouverture de certains dispositifs avait été annoncée pour les discothèques. Hier, le secteur du tourisme, de l’événementiel, mais aussi (mais oui) les bars qui ne peuvent plus servir les clients qui restent debout et (mais oui) les cinémas qui ne vendront plus de pop-corn, ont pris leur place devant le guichet.

Seulement voilà, le gouvernement, qui a dépensé des dizaines de milliards depuis le printemps 2020, avance désormais sur des œufs, ou plutôt entre Charybde et Scylla.

D’un côté, il doit faire attention à l’accusation lancée par Valérie Pécresse, la rivale de droite d’Emmanuel Macron, qu’elle accuse d’avoir (je la cite) cramé la caisse. Donc, il ne doit pas en faire des tonnes sur les aides :

Bruno Le Maire nous dit :

Ca coûtera 100 tous petits millions,

A priori, si le pic des contaminations se situe autour du 15 / 25 janvier, les effets seront très faibles parce que l’économie s’est habituée à vivre avec le virus au fil des vagues :

en avril 2020, première vague, l’activité avait plongé de 31%, puis elle avait rebondi fortement ;

en novembre 2020, deuxième vague, elle avait baissé de seulement 7% ;

puis, pour la 3ème vague, de 6%, en avril 2021 ;

et elle n’a pas frémi du tout ou à peine pour la 4ème, en août.

Mais de l'autre côté, depuis deux ans, les milieux économiques reconnaissent que le gouvernement les a vraiment aidés,

Et il n’est pas question de gâcher cette impression dans la dernière line droite, avec des professionnels qui râleraient sur tous les écrans et toutes les antennes de radio. Donc, c’est un équilibre subtil.

Cela étant dit, l’essentiel, évidemment, est de bien calibrer les aides à l’économie à la situation, et c’est là aussi que c’est compliqué parce que la dite situation est quand même flottante.

L’adaptation a été remarquable, dans tous les secteurs. Evidemment, si on s’aperçoit que la vie sociale et économique est cette fois-ci désorganisée avec des millions de personnes hors-circuit pendant quelques jours, il en sera autrement. L’enjeu politique n’est pas nul non plus. Désolé de prendre le sujet par le petit bout politicien de la lorgnette. On ne connaîtra pas avant le premier tour de l’élection présidentielle l’estimation par l’Insee de la croissance au premier trimestre 2022. En revanche, on connaîtra mi-février le niveau du chômage en France et il y aura encore plusieurs estimations du nombre de demandeurs d’emploi. Des chiffres à l’évidence importants pour le bilan du président-candidat.

