Et il n’y a pas d’erreur, c’est bien un édito économique ! L'évolution de l’épidémie est déterminante pour la force de la reprise, l’emploi et les revenus.

L’obligation vaccinale n’est pas le seul levier possibl © Getty / : Morsa Images

Pour agir sur les comportements, en économie comme dans la vie en général, il y a ce qui est autorisé et ce qui est interdit, ce qui est obligatoire et ce qui est laissé à la liberté de chacun. Mais il y a aussi la voie des incitations.

En anglais, on dit : des « incentives ». Appliquée à la vaccination, l’idée consiste à donner des privilèges à ceux qui sont déjà vaccinés par rapport à ceux qui ne le sont pas.

Exemples. A l’heure actuelle, une jauge est appliquée aux grands événements : à chaque fois qu'il y a plus de 1.000 personnes, pour accéder à un spectacle, un concert, un parc d’attractions, un rassemblement sportif, il faut montrer son pass sanitaire (certificat de vaccination, test négatif ou attestation de covid).

Abaisser la jauge à 500 ou moins constituerait une puissante incitation pour ceux qui veulent continuer à pratiquer des loisirs, surtout si les tests Covid devenaient un peu payants

Le mécanisme peut être durci en réservant l’accès des cinémas et en général des activités où on doit montrer un billet aux porteurs d’un pass sanitaire.

On ne sait pas (je ne sais pas) ce que le gouvernement va décider, mais la palette des mesures possibles est d’une simplicité biblique et les professionnels auront du mal à s’y opposer. Ce sujet va occuper juillet.

On va passer les prochaines semaines à se demander si le nombre de cas va beaucoup augmenter (à cause du variant Delta), si les cas vont être tous bénins, ou combien il y aura d’hospitalisations – pour l’essentiel chez les non vaccinés.

Emmanuel Macron, qui parlera aux Français dans les jours qui viennent, dira ce qu’il compte faire et il évoquera logiquement aussi les moyens de la relance économique.

Ses ministres et les poids lourds de la majorité avaient d'ailleurs jusqu'à hier soir pour transmettre des idées pour la fin du quinquennat. Alors, entre les vacances, le virus et la menace sur la reprise en V, y a-t-il de la place pour une annonce de réforme des retraites ?

Apparemment, le président s’apprête à renvoyer sa réponse à fin août ou septembre. On n’a donc pas fini, hélas, d’en parler.