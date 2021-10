Un rapport publié hier fait le point. C’est le travail que le gouvernement avait demandé à RTE, le gestionnaire du réseau électrique, pour essayer de déterminer ce qu’il faut faire pour que la France atteigne la neutralité carbone dans 30 ans.

Selon le rapport de la RTE, la France aura beaucoup de mal à se passer du nucléaire © Getty / Godong

Ce document a nécessité deux ans de travail, il fait 600 pages, et il a déjà été largement évoqué par France Inter depuis hier.

Si on le résume en une phrase forcément caricaturale, il estime principalement que la France aura techniquement beaucoup de mal à se passer du nucléaire.

Et sans surprise, les ONG anti-nucléaires et les écologistes crient au coup fourré.

En réalité, si on accepte de prendre un peu de recul, deux leçons peu discutables peuvent être tirées

La première est que dans tous les cas de figure, notre mix énergétique va profondément évoluer : il y aura davantage d’électricité partout – dans les transports, dans l’industrie, dans le chauffage – au lieu du pétrole et du gaz.

La question posée est de savoir si ces besoins d’électricité supplémentaires seront compensés par des économies d’énergie ou s’il va falloir de toutes façons produire beaucoup plus de courant.

De là découlent les scénarios avec seulement de l’éolien et du solaire, ou avec un besoin de nouveau nucléaire (des EPR). Pour sa part, RTE estime que + 35% d’électricité seront nécessaires et, concrètement, explique que les scénarios écologiques de sobriété supposeraient de changer profondément de vie, avec :

1- une diminution du parc automobile d’un tiers, et de la vitesse sur route ;

2- des logements plus petits ;

3- un changement de nos habitudes alimentaires.

4- une généralisation du télétravail.

Autant dire que c’est illusoire et d’ailleurs aucun pays ne fait pour l’instant ce pari. Pour un scénario 100% renouvelables sans sobriété, il faudrait déjà multiplier par quatre le parc éolien et par vingt et un le parc solaire.

A partir de tout çà, Emmanuel Macron veut relancer le nucléaire : mais son problème à lui est que la filière a beau faire la fière à bras, elle n’a pas de succès technique à montrer actuellement.

Et la seconde leçon ?

C’est que 2050 c’est loin, et que c’est 2030 qu’il faut avoir en tête, parce que c’est dans notre décennie que les émissions de CO2 doivent être diminuées – sans attendre 2050. Tous les débats sur après-demain ne devraient pas détourner de ce qu’il faut faire maintenant.

Un seul exemple : il est nécessaire qu’un tiers du parc automobile soit électrifié d’ici 2030, soit 13 millions de véhicules. L’avenir est important, mais attention à ce qu’il ne soit pas un cache-sexe pour ne pas agir aujourd’hui.