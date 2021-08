Vous l'avez sûrement remarqué en faisant des achats en ligne, on vous propose de plus en plus souvent de payer en plusieurs fois, trois fois en général. Ce système est en plein essor. Il représente pour le moment que 4 % des paiements en France, mais cela grimpe très vite.

Le boom du paiement fractionné sur internet : quels sont les risques ? © Getty / Isabel Pavia

On s'attend à ce que ça soit quatre fois plus en 2024. C'est en train de devenir un énorme business un peu partout dans le monde. Les grands acteurs de la finance se bousculent pour être présents sur ce marché très prometteur.

Un exemple : le géant américain Square vient de racheter pour 29 milliards de dollars Afterpay, une entreprise australienne spécialisée dans ce type d'opérations sur le web. Apple a même dit vouloir s'y mettre. Le système est, il est vrai, séduisant pour l'acheteur, pour vous, pour moi, c'est la plupart du temps gratuit. C'est le marchand qui supporte le coût en réglant une commission à la société de paiement fractionné. Mais il s'y retrouve, rassurez-vous. Le paiement en plusieurs fois incite l'internaute à dépenser plus en se disant que finalement, ce n'est pas si cher. Sur certains sites, cela peut aller jusqu'à 20 % de vente en plus.

Mais tout le monde est gagnant au final ?

Et non, ça serait trop beau. D'abord, vous devez régler des pénalités parfois importantes si vous ne payez pas en temps et en heure. Et ensuite, il y a des risques de surendettement, notamment pour les plus jeunes qui achètent beaucoup en ligne sans avoir toujours d'argent. Ce sont eux qui sont ciblés par les commerçants sur le Web. Aux Etats-Unis, la société de paiement fractionné "Klarna" a embauché le rappeur Snoop Dogg, très populaire auprès des jeunes, pour faire sa pub. Les banquiers disent que les sommes en question ne sont souvent pas très élevées et que la durée n'excède pas quelques mois. Mais le risque existe bel et bien.

Une forme de crédit à la consommation déguisé, c'est un problème ?

Eh oui, indiscutablement. Quand on vous propose de payer en plusieurs fois, il est très rare que l'on vérifie si vous êtes solvable, alors que c'est le cas, en principe, pour un crédit à la consommation. C'est un problème à tel point que la Commission européenne et les pouvoirs publics en France s'en sont emparés. Ils songent sérieusement à encadrer tout cela et rapidement. A mon avis, ce serait nécessaire.

Rappelez-vous la crise des subprimes aux Etats-Unis, qui avait conduit à la grande crise financière de 2008. Elle avait été provoquée par des crédits immobiliers accordés à des personnes n'ayant pas les moyens de les rembourser. Les montants en jeu avec le paiement fractionné ne sont évidemment pas du même niveau. Mais on n'est jamais trop prudent.