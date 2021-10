Les constructeurs automobiles historiques vont-ils pouvoir d’en sortir ? Tesla a pris une vraie avance que sa valorisation à 1000 milliards d'euros confirme, mais tout n'est pas joué. La période va être darwinienne.

Usine Tesla avec, au premier plan, une Tesla Model 3 © AFP / Ding Ting / XINHUA

On se pose la question parce que la Model 3, de Tesla, a été la voiture la plus vendue en Europe en septembre, et que le constructeur américain de voitures électriques a franchi hier le cap d’une valorisation boursière de 1000 milliards de dollars.

A lui seul, il vaut en bourse davantage que tous les constructeurs traditionnels réunis : il pèse même 100 fois la valeur de Renault. Bon, cela peut surprendre parce que Tesla vend peu de véhicules : 500.000 en 2020, contre 10 millions pour Toyota. Mais ce que les investisseurs achètent, c’est une promesse.

L’incroyable Elon Musk vend de plus en plus de voitures, il incarne l’avenir, la voiture électrique, il révolutionne le marché et il maîtrise ce que l’on appelle la chaîne logicielle.

Alors attention, il y a une vraie hypocrisie dans cette affaire : dans les pays où l’électricité est produite à partir du charbon, un véhicule électrique n’a de vert que le nom.

Mais enfin, Tesla a un avantage : tout bâtir à partir de rien

Rendez-vous compte : l’entreprise a seulement 15 ans. A l’inverse, les Volkswagen et autres Stellantis et Renault, eux, ont trois boulets aux pieds.

1/ Ils doivent gérer l’incertitude : à quelle date les véhicules thermiques seront-ils interdits ? La Commission européenne souhaite 2035, la France souhaite qu’entre 2035 et 2040, on vende encore des hybrides rechargeables. En attendant de savoir, deux lignes de production, thermique et électrique, doivent être maintenues.

2/ Le prix. Tesla vend à des automobilistes très aisés des voitures à plus de 40 000 euros – et jusqu’à 100 000 euros. Les constructeurs historiques, eux, visent les classes moyennes, qui ont des moyens plus faibles, avec des véhicules qui font moins de marge.

3/ Leur dernière difficulté est qu’ils doivent gérer un changement de monde : ils n’ont besoin ni des mêmes compétences ni des mêmes sous-traitants. En France, un quart des emplois du secteur serait menacé et il faudra les aider : pas question de faire comme au début de XXe siècle, quand l’automobile est apparue. Les ramasseurs de crottin de cheval avaient alors été abandonnés à leur triste sort.

Et quels atouts gardent-ils, ces « historiques » ?

Les grands Européens gardent un atout qui ne se lit pas dans leur valeur boursière : c’est leur capacité à fabriquer des dizaines de millions de véhicules.

Par ailleurs Tesla menace pour l’instant surtout les constructeurs haut de gamme – que ne sont pas les Français. Au total, rien n’est perdu, mais la période est schumpétérienne, avec une prime à l’innovation. Ou si on veut, version moins rose, elle est darwinienne – c’est-à-dire très sélective.