On a d’un côté les pays riches, pour lesquels la reprise se consolide malgré le variant Delta, et puis, de l’autre côté, les pays émergents et en développement, où la reprise freine.

En gros l’Europe et les Etats-Unis, avec 7% de croissance prévue outre-Atlantique, deux points de plus que prévu. Croissance solide aussi en zone euro, et notamment en France (près de 6%) où on peut noter, au passage, que le nombre de chômeurs est quasiment revenu à son niveau d’avant crise.

Et puis, de l’autre côté, les pays émergents et en développement, où la reprise freine, Covid oblige, comme c’est le cas pour l’Inde, le Vietnam ou encore l’Indonésie. Inquiétude aussi pour l’Afrique et l’Amérique latine. En clair : les régions les moins vaccinées, à la merci d’une reprise épidémique.

Le lien entre croissance et vaccin n’a jamais été aussi fort. Il est partout dans les publications économiques.

L’Europe était pourtant bien mal partie au début de l’année…

Les débuts avaient été difficiles, pour ne pas dire chaotiques, c’est vrai. L’Union européenne prend donc une revanche éclatante. Alors certes, l’objectif de 70% d’adultes primo vaccinés en juillet n’est pas tout à fait atteint, mais on y est presque, à 68,5% précisément. Et surtout, ça continue de monter, alors que la courbe est plate aux Etats-Unis, où les objectifs n’ont pas été atteints malgré un départ tonitruant.

Mais le plus frappant, ce sont les difficultés de l’Asie, largement épargnée l’an dernier grâce à la stratégie zéro Covid.

Cela a conduit certains Etats à ne pas se presser pour vacciner

On a vu récemment le Premier ministre australien s’excuser de ne pas avoir commandé assez de doses. Mais attention, souligne le FMI, la reprise ne sera pas assurée, y compris en Europe, tant que la pandémie ne refluera pas partout dans le monde… Cela créé des menaces, en effet, la circulation du virus favorise des vagues épidémiques, des nouveaux variants.

Mais à court terme, sans être trop cynique, il y a quand même un avantage essentiel à repartir plus vite que les autres, pour gagner des parts de marché, investir pour l’avenir.

On s’en est beaucoup inquiétés l’an dernier en France, d’où le plan de relance. Après, il faut bien sûr accélérer sur le partage du vaccin, les dons au programme Covax. On en est à près de 4 milliards de doses inoculées dans le monde, et à ce rythme, 75% de la population mondiale serait couverte d’ici 7 mois.

Ça reste trop loin pour les pays frappés aujourd’hui, mais cela montre quand même les progrès considérables dans la fabrication des vaccins. La priorité, maintenant, c’est de mieux les répartir.