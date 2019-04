Jusqu’à présent, la saga Murdoch, c’était "Dallas": un père immensément riche et immensément écrasant, deux fils qui ne se ressemblent guère et qui font comme ils peuvent pour s’imposer en héritiers. Là, chez les Murdoch, c’est "Dynastie". Et le plus drôle, c’est que ça devient politique !

James Murdoch © AFP / Bryan Bedder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rupert Murdoch est né en Australie, il y a 88 ans. Toujours fringuant, il vient d’épouser en quatrième noce, Jerry Hall, ancienne mannequin et ex-femme du Rolling Stone Mick Jagger. Naturalisé américain depuis des lustres, Murdoch a bâti l’un des empires médiatiques les plus puissants de tous les temps, la News Corporation, implantée aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Inde, en Australie et en Chine. Empire partout au service de convictions viscéralement ultra-libérales et néoconservatrices.

Ses leviers d’influence ?

Le Wall Street Journal, entre autre, Fox News, l’hyper-droitière chaîne d’info américaine qui a porté le Tea Party puis Donald Trump, ou encore The Sun, premier des tabloïds anglais et premier à vomir l’Europe.

Ça fait un bail que les deux fils Murdoch, Lachlan et James, barbotent dans le marigot médiatico-paternel. Mais c’est Lachlan qui a fini par s’asseoir sur la première marche du trône. Que les autres se consolent (il y a aussi quatre sœurs), la famille vient de vendre au groupe Disney, la 20th Century Fox pour… 71 milliards de dollars.

James, le cadet, a pris sa part et fait ce qu’on lui a toujours appris à faire, il rachète des médias. La surprise c’est qu’il revient sur les plates-bandes de papa. En se séparant de leur studio de cinéma, les Murdoch ont cédé les super héros Marvel. James fait alliance avec l’ancien éditeur de ces comics ultra vendeurs. Ensuite, James annonce des deals quasi bouclés avec des médias « liberals » au sens américain du terme, de gauche quoi. Oui, virage politique à 180° degrés, pendant que son frère a officiellement repris les rennes de Fox News.

Enfin, James vient de déposer les statut d’une nouvelle boite à Bombai où il récupère l’ex-patron de Star TV, le conglomérat indien que possédaient les Murdoch, soit 70 chaines de télé. Comment a-t-il baptisé cette nouvelle société ? Lupa System. Lupa, comme la louve, en latin, qui a nourri Remus et Romulus, mythe fratricide fondateur de l’Empire romain.

L’histoire ne dit pas encore lequel des deux frères Murdoch assassinera l’autre.