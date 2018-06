Combien de classements des journalistes sportives les plus séduisantes avez-vous vu fleurir dans la presse depuis le début de la Coupe du Monde ?

Une journaliste a été embrassée de force par un supporter en plein duplex télé. Elle travaille pour la version hispanophone de la chaîne internationale allemande. Elle tentait de faire un direct au milieu d’une « fan zone ». Un type fait irruption, lui attrape la poitrine et l’embrasse. Imperturbable.

Et pour cause, de plus en plus nombreuses à couvrir le sport, nos consœurs se sont forgées une carapace à force de subir blagues et tripotages en tous genres. Au Brésil, les femmes reporters ont même créé un mot dièse sur Twitter #DeixaElaTrabalhar – qui signifie « Laisse-la travailler » - assorti d’un petit montage vidéo édifiant tant on les voit se faire alpaguer. Elles en appellent au respect. Au respect.

Seulement voilà, bienvenue dans un folklore médiatique insupportable. Combien de classements des journalistes sportives les plus séduisantes avez-vous vu fleurir dans la presse depuis le début de la Coupe du Monde ? Télé-Loisirs publie un « Best-of des présentatrices et consultantes internationales ». Le magazine Public : « Zoom sur les plus belles journalistes sportives ». Légende : « On comprend mieux pourquoi certains footballeurs n’arrivent pas à sortir une phrase correcte en interview ». C’est devenu un marronnier. Déjà en 2014, dans Télé Star : « Les plus belles présentatrices mexicaines ». Closer : « les journalistes sexy qui font le buzz ». Le Point - je dis bien Le Point : un tout en image, « Profession : journaliste sexy au mondial ». Beurk.

Des femmes s’imposant dans ce pré-carré médiatique réservé aux hommes, c’est pourtant une victoire. Autre victoire, on n’est pas obligé d’être un garçon manqué pour aimer le football et pour s’y connaître. Féminine ET légitime, c’est possible ! Il n’empêche. Pourquoi les journalistes dépêchées sur la Coupe du Monde sont-elles quasi toutes ravissantes ? Pourquoi Télé-Loisirs nous présente-il Margaux Dumont de Bein Sport via un diaporama, dont le tiers des photos la figure en maillot de bain ?

La télévision est un spectacle. L’audience du foot est masculine. Les chaines proposent à ces messieurs de se rincer l’œil en regardant du sport. Et la presse applaudit en en faisant un concours de miss. Qui a parlé de « victoire » ?