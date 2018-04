Le "royal baby" est né hier ! Et chaque grand événement de la dynastie britannique raconte, en moins d’un siècle, l’avènement, l’essor et la mutation des médias de masse.

Oui, en étant d’une extrême mauvaise foi et en assumant pleinement ma passion pour les têtes couronnées. Reste que la dynastie britannique raconte, en moins d’un siècle, l’avènement, l’essor et la mutation des médias de masse. A chaque génération de Windsor, son médium.

George VI. Septembre 1939. La radio, évidemment. Discours d’un souverain bègue qui a surmonté ses difficultés d’élocution à force d’orthophonie. L’Angleterre entre en guerre. La Couronne se soumet à la loi des ondes non pour s’adresser à ses sujets, mais pour mobiliser la Nation. La voix du Roi pénètre sans cérémonie les foyers de la plèbe. D’aucuns jugeront qu’il avilie la monarchie.

Elisabeth II. Juin 1953. La télévision, maintenant. Le couronnement. Cinquante caméras dans les artères de Londres et vingt autres dissimulées dans l’abbaye de Westminster. Premier événement retransmis en mondovision. C’est-à-dire en direct dans plusieurs pays européens. Les bobines prendront immédiatement l’avion pour diffusion en différée au Canada et aux Etats-Unis. Cent millions de téléspectateurs assisteront à la naissance d’une Reine dont l’aura planétaire ne relève plus du droit divin mais du petit écran. D’aucuns crieront qu’elle le paiera.

Le Prince Charles. Août 1997. La presse populaire, malheureusement. Son ex-épouse, Lady Diana, vient de mourir à Paris, pourchassée par des paparazzi. Les déboires conjugaux de cette troisième génération de Windsor coïncide avec l’âge d’or des tabloïds. The Sun peut tirer jusqu’à cinq millions d’exemplaires. La famille royale fait vendre du papier. Ses membres sont devenus des people comme les autres. Et dans « people », il a « peuple ».

Le Prince William, enfin. Avril 2018. Les réseaux sociaux, exactement. Dans l’attente de la royale naissance, le Times avait posté une caméra devant la porte de la maternité. Hier, à 11h18, les gens regardaient porte en Facebook Live. Je vous fais donc écouter… une porte fermée ! Tout a médiatiquement basculé lors des noces de William et Kate Middleton. La sœur de la mariée, Pippa, arbore un fessier joli et rebondi. Les images télévisuelles du couple princier sont définitivement éclipsées par les clichés du popotin ravageur partagés sur Twitter.

Autre temps, autres mœurs.