Netflix signe un incroyable clip promotionnel, plaidoyer pour les nouveaux modèles médiatiques afro-américains.

Compte Twitter "Strong Black Lead" © Capture d'écran

La vidéo a été publiée sur un compte Twitter intitulé « Strong Black Lead », que je traduirais par « noirs, puissants et de premier plan ». Face caméra, Caleb MacLaughlin. Il a seize ans, il est la star de la série Stranger Things. Au mot « legend », c’est monsieur Spike Lee qui apparaît à l’écran.

Et l’adolescent de clamer « un jour nouveau ». Sont filmées dans la rue tous les créateurs, réalisateurs et acteurs noirs des programmes originaux de Netflix. « Nous nous levons sur toutes les scènes et sur tous les écrans. Nous ne sommes pas un genre », genre au sens de « catégorie », comme on dit « films de genre ». « Parce que », martèle le jeune comédien, « il n’y a pas qu’une façon d’être noir. Nous écrivons un instant noir, nuancé et complexe, fort et résilient ».

« Ce n’est pas un moment ; c’est un mouvement. Aujourd’hui, c'est un grand jour pour Hollywood ». Et cette éblouissante minute de s’achever sur une photo de famille. Tous sont réunis sur les marches d’un petit immeuble de briques. Le même, au numéro 17 de la rue dans laquelle le magazine Esquire avait fait poser en 1958 la fine fleur du jazz américain. Le cliché s’intitulait « A great day in Harlem ».

Puis, générique. Tous les titres de toutes les fictions, tous les documentaires, tous les shows de Netflix portant de nouvelles voix et de nouveaux visages noirs, comme Laverne Cox, de la série Orange is a new black, première actrice trans à faire la Couv du Time.

A des mots et des images aussi brillamment pesés pour faire éclater un message, je n’ai rien à ajouter. Si ce n’est ce tournant majeur, pressenti depuis plusieurs mois, dessiné déjà lorsque Netflix signa son contrat avec les Obama. La plate-forme numérique n’est plus un simple catalogue en ligne. Netflix est un média. Et moi aussi, je pèse mes mots. Un média, ça signifie des choix, des engagements, des valeurs… une ligne éditoriale. Il y a une idéologie Netflix. Elle ne loge pas seulement dans ses déclarations d’intention… A nous d’aller creuser derrière la publicité.