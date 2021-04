Des caméras cachées du Ramadan ont dépassé les bornes du cynisme et du mauvais goût. Les télévisions arabes sont plutôt du genre puritain. La tendance s’accentue pendant le ramadan. D’où ces gags horripilants qui jouent avec la mort. Enlever Eros, il reste Thanatos.

Le monde arabe compte plus de 400 millions d’habitants qui, durant le Ramadan, passent – en famille - un temps record devant le petit écran. Les meilleures audiences de l’année, des tarifs publicitaires boostés, des séries produites sur mesure pour la période et des… caméras cachées.

Je vous épargne le catalogue des 1001 dérapages de cette trash télé. L’année dernière, un programme algérien offrait une femme en cadeau à un pauvre type qui n’avait rien demandé. Le CSA d’Alger avait hurlé. L’émission s’était arrêtée.

Cette année, les Tunisiens se sont payés un franc délire avec « Angelina 19 », sosie de l’actrice américaine Angelina Jolie, ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies. Même silhouette filiforme, stilettos, crinière châtain savamment décoiffée, peau diaphane, même bouche sur-soulignée.

Épisodes sur Youtube si vous ne recevez pas Nessma Tv, chaîne privée tunisienne regardée bien au-delà des frontières.

Apporter un lot de vaccins en Tunisie, pour contrer l’épidémie de Covid qui y sévit. Sous les yeux de la délégation officielle, un quidam est invité à se faire vacciner.

Il est supposé montrer l’exemple à la population. Pas de bol. Mauvaise réaction à l’injection, il décède en direct, devant des figurants complètement affolés. Super, super, super drôle… L’Ordre des médecins tunisiens n’en n’a pas cru ses yeux. L’Organisation Mondiale de la Santé, non plus, balançant une missive des plus salées à Tunis, au Ministère de la Santé.