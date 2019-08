Alex Housden, présentatrice d'une télé locale américaine, a dérapé en direct, comparant son collègue noir... à un singe. Avant de présenter ses excuses.

Capture d'écran : https://www.youtube.com/watch?v=ohuOPEwCQ8U

C’est sorti comme ça, tout naturellement, au cours d’une matinale sur KOCO TV, chaîne locale de l’Oklahoma et filiale du groupe ABC. Les animateurs sont en duo, un homme Jason Hackett, une femme Alex Housden, un noir une blanche. La recette désormais classique des écrans outre-Atlantique. Enfin… jusqu’à la diffusion d’un reportage sur le petit gorille du zoo d’à côté qui s’était filmé avec une caméra. « Oh, on dirait toi quand tu prends une photo », s’exclame la journaliste Alex Housden, tout en blondeur et en tressautements. Son binôme afro-américain encaisse sans broncher. Mais, c’est le tollé.

Dès le lendemain, excuses de l’impétrante, à l’antenne. Surréaliste, elle sanglote comme une madeleine. Ça aussi - demander pardon face caméra - est un invariant de la télé américaine. Le présentateur noir se montre magnanime et se fait fort de transformer ce moment cousu de fils blancs en outil pédagogique. « Il n’y a pas d’excuse. Nous devons comprendre les stéréotypes ».

De fait, la comparaison entre Noirs et singes s’avère aussi ancienne (elle remonte au XVIIIème siècle) que tenace. A se demander comment cela est encore possible. Je ne vous parle pas de racisme ordinaire dans les stades ou dans la rue. Mais d’une parole maîtrisée, dans les médias. Il y a vingt ans, on ne disait rien. On retrouve exactement la même séquence sur un plateau de France 2, il y a vingt ans. La différence aujourd’hui, c’est que ça fait scandale.

Pourtant, ça a lieu tout le temps. H&M – marque suédoise – a fait porter un sweat-shirt à un garçonnet noir sur lequel était inscrit « Coolest Monkie in the jungle », « singe le plus cool de la jungle ». Une élue de l’Etat de Virginie (décidément, le Sud des Etats-Unis) a publiquement souhaité la bienvenue à Donald Trump en publiant le message suivant : "Ce sera rafraîchissant d'avoir une Première dame élégante, belle et pleine de dignité à la Maison Blanche. J'en ai marre de voir un singe en talon". Enfin, un animateur britannique de la BBC Radio a tweeté la photo mythique de Scott et Ella Fitzgerald tenant un chimpanzé par la main lorsqu’est né le bébé du Prince Harry et de sa femme métisse. Il s’est fait virer. C’était juste avant l’été.