Vous avez jusqu’au 1er juillet 2022 pour appeler le 3699. Après, c’est fini. L'horloge parlante, lancée il y a 89 ans, s'arrêtera cet été. Qu'on se console : l'horloge parlante, c'est la radio !

L'horloge parlante va disparaître cet été © Getty / jgareri

Dans quelques années, je dirai à mes petits-enfants que j’ai connu l’époque où on pouvait passer un coup de fil pour connaitre l’heure : ça leur semblera sans doute lunaire.

Pourquoi cette décision de sonner le glas de l’horloge parlante ?

Orange, dans un communiqué, explique que plus personne ou presque ne l’appelait, tout simplement. On a l’heure partout, désormais, et avant tout sur nos téléphones.

Cette annonce me rend mélancolique, parce qu’elle semble affirmer que donner l’heure est une mission désormais inutile. Or, que fait-on, nous, ici à France Inter, tous les jours et depuis longtemps ?

Disons-le. Si toutes les radios donnent l’heure, c’est en partie pour des raisons « sondagières ». Médiamétrie, l’organisme qui mesure les audiences, se base sur des sondages déclaratifs : il demande à un panel de Français ce qu’ils ont écouté à telle heure.

Quand une chronique démarre chaque jour en rappelant l’heure, cela aide les personnes sondées à se souvenir qu’à telle heure, ils écoutent telle radio… et c’est bon pour les résultats d’audiences.

Mais la pendule, c'est surtout un service que les auditeurs et auditrices attendent.

On se le répète souvent, entre nous, dans les couloirs de France Inter : la radio, ça sert à donner l’heure. Mantra commode les jours de doute... L’antenne en direct, contrairement aux podcasts, garde cette fonction-là aujourd’hui : un accompagnement. Une balise horaire dans la vie des gens, surtout le matin.

Les quatre bips, soit dit en passant, sont envoyés automatiquement à l’heure exacte, avec une précision chirurgicale (il y a un minuscule décalage pour ceux qui écoutent la radio en numérique).

Contrairement aux autres éléments sonores (les reportages, les jingles, la musique), les bips partent « tous seuls », autrement dit le technicien ou la technicienne n’a pas à pousser sur un bouton. Ils sont diffusés en surimpression de l’antenne. Ils viennent parfois (presque jamais !) souligner qu’on est en retard…

La radio est le média de la régularité par excellence. Nombre d’habitudes domestiques sont liées à la grille des programmes : combien sont-ils à caler leur café ou leur douche sur Thomas Legrand ou Florence Paracuelos ? Le lien entre la radio et les auditeurs, ce sont des jalons, des repères… qui s’appuient sur l’horloge aux chiffres rouges du studio.