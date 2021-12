Les deux plus grandes pop-stars du moment, Drake et Kanye West, vont donner un concert événement, diffusé en direct sur Twitch, demain, à 5 heures du matin.

Evènement hautement politique, je vous explique. Twitch : la plate-forme servait, au début, à retransmettre des parties de jeux vidéo en train de se jouer. Twitch rachetée ensuite par Amazon. Twitch devenue une mosaïque de gens qui vous parlent en direct depuis leur salon. On les appelle des streamers. Ils abordent tous les sujets : histoire, cuisine, politique, etc. - même Alex Vizorek et Tanguy Pastureau font maintenant une émission sur Twitch - dans toutes les langues, depuis tous les pays. Les uns de manière rudimentaire, les autres se sont équipés et animent des plateaux façon télévision.

Des concerts en live sur Twitch, il y en a eu des dizaines

Mais un rendez-vous de cette ampleur, jamais. Drake, rappeur canadien, écrase tous les « charts » à lui tout seul. Face à lui, au Los Angeles Stadium, Kanye West, artiste baroque, prolixe, génial, caractériel et serviteur de Jésus. Kanye West et Drake ont déjà enregistré un titre ensemble, puis ils se sont fâchés au point de se clasher par sons ou par déclarations de presse interposées. Ils se réconcilient. Tout le monde veut voir ça.

D’autant qu’ils s’unissent pour une cause ultra-polémique aux Etats-Unis. Kanye West et Drake vont dédier ce concert à Larry Hoover. Cet homme de 71 ans est incarcéré dans le Colorado où il purge 6 condamnations à perpétuité. Les deux stars réclament sa libération. Dans le dernier album de Kanye, on entend le fils de Larry Hoover dire « mon père mérite de respirer de l’air frais ».

« Libérez mon père »

Larry Hoover est le chef d’un gang aussi réputé que redoutable à Chicago, condamné pour meurtre, extorsion, narcotrafic. Au début des années 90, Larry Hoover a fait fi de son passé criminel, organisant des manifestations pacifiques, des actions éducatives et des distributions alimentaires dans sa ville. Il fut acclamé, avant d’être rattrapé par la police et de cumuler 200 ans de prison. Franchement, on a écrit des séries Netflix pour moins que ça ! Kanye West considère aujourd’hui Larry Hoover comme un prisonnier politique. Les bénéfices du concert lui seront reversés.