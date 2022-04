La chanteuse et femme d’affaires Rihanna est enceinte. Elle a fait de son ventre une affaire médiatique.

La chanteuse Rihanna le 1er mars 2022 © Getty / Edward Berthelot

Rihanna, 34 ans, premier enfant imminent, a déballé son ventre sur tous les tapis rouges de l’hiver aux Etats-Unis. Un ventre mûr, un ventre fier, un ventre arrogant, mais surtout un ventre nu.

Rihanna vit en culotte et – vaguement – en soutif depuis des mois. Si tant est qu’elle porte un vêtement, il est intégralement ouvert à l’endroit du ventre. Cette semaine, donc, Rihanna, tout ventre dehors, photographiée par Annie Leibovitz - la photographe puissante des femmes puissantes - s’affiche en couverture du « Vogue ».

Cette image fait évidemment référence à celle qui a provoqué un scandale en 1991 : l’actrice Demi Moore, enceinte et nue, elle aussi photographiée par Annie Leibovitz pour « Vogue ».

Pourquoi un scandale ? Parce qu’on s’offusquait de voir une mère sexualisée.

30 années ont passé, que s’est-il passé ? Nombres d’icônes de la pop culture ont posé enceintes et nues pour de grands magazines : Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Britney Spears, Mariah Carey, Christina Aguilera… C’est devenu un marronnier, d’autant que la photo est invariablement la même : regard oblique, une main qui cache le sein, l’autre qui soutient le ventre en cachant le pubis.

On pouvait compter sur Rihanna pour pulvériser le train-train

Elle pose, elle, debout, en talons aiguilles, le corps moulé dans de la dentelle rouge. On cherchait du sexe, en voici. Le choix de Rihanna nous fait, d’ailleurs, comprendre que la nudité des clichés précédents, renvoie à la tradition picturale et religieuse de la madone. Une nudité sacrée, tout ce qu’il y a de plus décent, en réalité : la femme sanctifiée. Rihanna pose, elle, en guipures pour revendiquer l’inverse : la transgression, la vraie.

Rihanna est née à la Barbade. Chanteuse, elle a contribué à mondialiser le « dancehall ». Cette danse, expression de fierté et de révolte, se pratique en bandes de filles contre bandes de mecs. On s’y affronte à coups de fesses, de seins, de kamasutra mimé. Tous les physiques sont admis, y compris les plus en chair. On y dit son féminisme et sa colère, on dit que le corps n’est pas un objet de désir pour l’autre, mais un instrument de pouvoir pour soi.

Rihanna devenue femme d’affaires a créé du maquillage pour toutes les peaux, puis des dessous chics pour toutes les silhouettes. Elle s’est faite photographiée dans tous les strings, tous les balconnets et les échancrures imaginables. Elle continue enceinte. Elle dit qu’elle reste une femme avant d’être une mère.