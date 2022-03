TF1 annonce, au soir du 1er tour, une soirée électorale plus courte que jamais dans l’histoire de la chaîne privée.

"Les couloirs du temps" ("Les visiteurs II") en 1998, avec Christian Clavier et Jean Reno. © AFP / Gaumont / FR3 Cinema / Etienne George / Collection ChristopheL

Les chaînes généralistes annoncent leur programme trois semaines à l’avance. Aussi, connaît-on le menu du 10 avril 2022. Une soirée électorale rétrécie façon Givaro : une heure et vingt minutes top chrono après l’annonce des résultats. Traditionnellement, les projections tombent à 20 heures. À 21H20, là, ce sera plié. Page de pub. Puis, film du dimanche soir. TF1 envoie du bois.

Oui, vous avez reconnu "Les Visiteurs I". Valérie Lemercier, Jean Reno et Christian Clavier en lieu et place de Ségolène Royal, Jean-François Copé et Gilbert Collard s’écharpant sur un plateau d’info, comme on l’a toujours fait pour tirer les leçons d’un vote au suffrage universel, en France depuis 1965.

Des commentaires politiques réduits à la portion congrue et une bonne grosse marrade populaire, le choix de TF1 dit haut et fort l’évidence : Emmanuel Macron va passer le premier tour haut la main, peu de mystère sur son adversaire (les chiffres donnent Marine Le Pen, comme la dernière fois, donc ça ne sera plus un choc) et surtout, surtout, ne pas trop en faire, car la grande gagnante de cette élection sera l’abstention sur laquelle au soir des municipales, puis des départementales et puis des régionales, on a déjà tout dit.

Soyons pragmatiques : des gens qui ne sont pas allés voter ne vont pas regarder pendant des heures des gens parler du vote.

Une fois les résultats donnés, les Français s’en iront zapper. Et tombant sur "Les Visiteurs", ils vont rester. TF1, chaîne commerciale, dont la vocation est de vendre de la publicité.

On ne découvre rien, sinon que cette drôle de soirée (aux deux sens du terme, étrange et comique à la fois) semble l’inéluctable aboutissement d’une non-campagne électorale, sorte de dépression politique doublée d’une sur-agitation sans effet.

En substance, TF1 nous dit : on sera content quand ce sera fini. Le lendemain, après 9 heures, au lieu de commenter le scrutin, on commentera les audiences et on lira partout que la comédie fait mieux que la démocratie.