Installées de plus en plus dans les villes et même les villages, les caméras de vidéo-surveillance posent problème…

Caméra de vidéosurveillance © Getty / Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Elles coûtent cher. Mais surtout, aucune étude sérieuse n’a établi à ce jour leur efficacité pour ce qui est en général la première justification à leur installation : la prévention de la délinquance. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est un rapport de la Cour des comptes datant d’octobre 2020 - comme chacun sait, la Cour des comptes n’est pas un repère de crypto-gauchistes énervés…

Mais ce qui est compliqué, c’est que les acteurs du champ sont assez conscients de ce manque efficacité probante, et donc cherchent à améliorer leur fonctionnement, par exemple en les couplant avec les logiciels de reconnaissance faciale, qui eux, posent encore d’autres problèmes : la potentiel atteinte aux libertés individuelles, évidemment, mais aussi les biais qui affectent ces programmes - on sait par exemple que ces logiciels, pour des raisons algorithmiques complexes, sont plus efficaces pour identifier les visages des blancs que des noirs, des hommes que des femmes etc.

Bref toutes ces caméras qui fleurissent partout sont un cas de superstition technologique que nos descendants étudieront sans doute avec passion.

Néanmoins, on peut leur trouver une vertu. Accidentelle et poétique, mais une vertu quand même

Un exemple parmi mille autres. Une caméra placée dans une ville qui a l’air orientale, la Russie peut-être, filme fixement un couple qui s’engueule sur un trottoir, au bord d’une route, et sous un réverbère dont on ne voit pas le sommet. On n’entend rien, mais la dispute est vive.

Apparaît en arrière-plan une vieille dame qui traverse la route. Au milieu de la traversée, son sac tombe, des fruits ou des légumes roulent par terre. La vieille dame se penche péniblement pour les ramasser, mais des voitures passent vite et la frôlent. On frémit pour elle. La femme du couple semble interpeller l’homme pour qu’il agisse, lui répond par des signes qui ont l’air de dire "qu’elle se débrouille la vieille”.

C’est donc la femme qui descend du trottoir et aide la vieille dame à ramasser ses fruits ou légumes

Les voitures continuent de les contourner dangereusement. On se dit alors que ce sont les deux femmes à qui il va arriver malheur, et que seul l’homme va s’en sortir, protégé par sa goujaterie, et que ce sera une bien triste parabole sur le machisme ordinaire. Mais non, l’homme descend à son tour aider les deux femmes.

Et c’est là, qu’exactement à l’emplacement où il se trouvait il y a une seconde, un énorme panneau de métal tombe - sans doute du haut du réverbère - un panneau qui l’aurait tué, et aurait peut-être tué avec avec lui sa femme qui l’engueulait trente secondes plus tôt.

Les trois personnes sont stupéfaites. L’homme embrasse la vieille dame. Tout le monde se réconcilie immédiatement, dans la joie de la catastrophe évitée. Le film s’arrête.

Je ne sais pas quel sens on peut donner à cette minute accidentellement extraite du réel - chacun y verra ce qu’il veut - en revanche, j’en tire une leçon sur les caméras de vidéo-surveillance : et si leur vraie utilité n’était pas de nous protéger contre la délinquance mais de documenter ces preuves que nos vies sont cocasses, absurdes, et ne tiennent qu’à un fil.

Pour ça, il faudrait qu’à la place des juges et des policiers, les bandes soient visionnées par des philosophes, des anthropologues ou des poètes. Pas sûr que ça entre dans le budget des collectivités locales.