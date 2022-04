Le Sénat américain reproche à Netflix de trop faire fumer les personnages de ses séries… L’affaire prend des proportions très sérieuses. Vous savez combien de cigarettes sont grillées en une saison de « Stranger Things » ?

Les cigarettes dans les séries. Ici dans Mad men en © Getty / GONZALO/Bauer-Griffin/GC Images

262. Combien les séries les plus populaires auprès des 15-24 ans fument-elles de clopes ou montrent-elles de paquets ? (« Orange is the new black », « Daredevil », « House of Cards », “Narcos”, “Walking Dead”, “The Crown”, “Peaky Blinders”, “La Casa de Papel” etc…) 866, en tout.

Or, c’est deux fois plus que les séries non-diffusées sur Netflix. Problème : ce comptage date d’il y a trois ans. Netflix avait pris des engagements pour faire baisser la pression dans le cendrier, à moins de nécessité historique (le roi Georges VI est bien mort d’un cancer du poumon, Winston Churchill jouait expressément de son cigare – on ne peut pas les représenter un brin d’herbe à la bouche).

Toutefois, indépendamment de ces effets de réel, la proportion de fumeurs s'accroît sur la plateforme. Netflix ferait fumer l’Amérique. Les élus démocrates ont décidé de s’en mêler.

La lettre adressée par le Sénat à Netflix est l’aboutissement d’un intense lobbying menée par la puissante O.N.G Truth Initiative qui milite pour une vie sans nicotine et qui promet des modèles inspirants libérés de la dépendance… Entre autres terrains d’action, Truth Initiative s’est choisi la pop culture, oui, la représentation du fumeur à l’écran, l’impact énorme de la fiction sur la banalisation et la valorisation du tabac. On sait cela depuis longtemps, mais Truth Inititiative martèle un constat intéressant : la cigarette opère son grand retour. Elle fait l’objet d’un nouveau « glamour ».

79% des films et séries préférés des jeunes mettent en scène des fumeurs, selon l’association qui s’est, par exemple, astreinte au visionnage de tous les longs-métrages en lice aux Oscars

On fume ou on vapote dans 80% des candidats au prix du Meilleur film : « West Side Story », « Don’t look up », « Coda », « Drive My Car », « Licorice Pizza », « The Power of the Dog », etc…

Dans le cinéma français, la Ligue contre le cancer a déjà procédé à ce type de pointage. La précédente ministre de la Santé, Agnès Buzyn, n’aurait pas été défavorable à une réglementation, si elle n’avait pas vu se dresser une herse défendant ardemment le droit des metteurs en scène à s’exprimer comme ils le souhaitent !

Rappelons que la loi Evin de 1991 s’applique aux opérations publicitaires, pas aux œuvres dont le législateur n’a pas à se mêler. D’ailleurs, Claude Evin, lui-même, n’est pas pour que sa loi devienne prétexte à censure hygiéniste. En revanche, souvent, il a rappelé combien le cinéma a été de la cigarette le meilleur des ambassadeurs.