Le prix Bayeux des correspondants de guerre a été décerné, pour la première fois depuis 28 ans, à un photographe dont on ne connaît pas le nom.

Remise du Prix Bayeux 2021 © Maxppp / Vincent Michel / Ouest-France

C’était samedi soir et le public de Bayeux n’est pas prêt d’oublier ce moment. Dans la catégorie « photo », le lauréat est un Birman récompensé pour 15 clichés que le « New York Times » a publié sans signature – c’est rare. Anonymisé par mesure de protection car la junte birmane arrête, torture et condamne à mort les journalistes qui sortent du rang.

Sujet du reportage ? Les forces de l’ordre écrasant dans le sang la « Révolution de printemps » à Rangoon, après que l’armée a pris le pouvoir au mois de février

Ces images, prises au cœur du soulèvement populaire, s’avèrent d’une étouffante densité, bien qu’elles laissent superbement passer la lumière et éclater la couleur.

Le président du jury, Manoosher Deghati, est lui-même un photographe de grande renommée ayant fui, il y a 40 ans, l’Iran de l'ayatollah Khomeini. Il me disait hier combien les clichés de son confrère birman se différencient de ceux qu’un envoyé spécial occidental aurait produit. « On sent qu’il photographie son pays, raconte sa propre histoire.

On sent que les manifestants l’acceptent, l’intègrent à leur cause, l’aident, le cachent, l’absorbent dans leur combat. Ce n’est pas un œil extérieur, c’est un œil profond ». Qu’ils sont beaux les mots de Manoosher Deghati pour parler de ces photos.

Même les membres du jury ignorent l’histoire et l’identité du reporter pour qui ils ont massivement voté

« Lors de mes deux dernières années passées en Iran, ma carte de presse avait été confisquée, j’étais censuré, pourtant, j’ai continué. Mes photos étaient anonymes ou publiées sous pseudo, ma vie en dépendait. Il en va de même pour ce photographe birman. Il y retournera, se mettant en danger, mettant toute sa famille est en danger », martèle Manoosher Deghati, président du jury.

Il y retournera ? Oui, il ou elle (qui nous dit que c’est un homme ?) se trouvait en Normandie, samedi, caché dans la salle, lors de la remise du prix, inconnu de tous, spectateur parmi les autres, masquant sa fierté, son émotion lors de la proclamation pour ne pas attirer les regards, ne pas trahir son identité.

Sous les applaudissements à Bayeux, sous les balles à Rangoon, il y retournera.