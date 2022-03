Le premier journaliste étranger a été tué, hier, en Ukraine, à 15 kilomètres de Kiev.

Craig Renaud et Brent Renaud en mai 2015 à New York © Getty / Daniel Zuchnik/WireImage

Il s’appelait Brent Renaud

Lorsqu’il est tombé sous les balles, il portait sur lui un badge de presse siglé du "New York Times" d’où la confusion durant quelques heures. Puis, le grand quotidien américain a rectifié. Brent Renaud a travaillé pour eux, il y a quelques années. C’était une vieille carte de presse. Il s’était rendu en Ukraine en qualité de journaliste indépendant.

L’histoire de Brent Renaud est indissociable de celle de son frère, Craig Renaud

Ils vivaient entre New-York et l’Arkansas. Ils enquêtaient, ils écrivaient, ils produisaient et réalisaient reportages et documentaires ensemble. Vous trouverez la liste de leurs travaux sur leur site therenaudbrothers.com et la kyrielle de prix prestigieux décrochés ces dernières années.

Depuis 20 ans, ils traquaient les maux de l’Amérique. Pour le « New York Times », ils avaient filmé la crise migratoire à la frontière – extrêmement dangereuse - du Honduras, en 2015. Pour la chaîne HBO, ils ont enquêté, caméra en main, sur les ravages de la méthamphétamine mexicaine inondant le Sud des Etats-Unis. Pour le « Boston Globe », ils plongent dans le milieu des suprémacistes blancs en 2020.

C’est peut-être leur film sur un lycée de « la dernière chance » à Chicago, diffusé sur Vice News, qui a le plus fait parler. Il raconte les quartiers pauvres de la ville et les vies broyées des adolescents noirs qui y grandissent.

En montant sur scène pour recevoir le trophée du meilleur programme télé de l’année, les frères Renaud avaient dit cela au micro :

Ces dix dernières années, il y a eu plus de morts par armes à feu à Chicago que de soldats tués en Irak et en Afghanistan"

Ni blasés, ni à la mort, toujours révoltés par la violence

Les Renaud Brothers écumaient les terrains de guerre. L’Irak, l’Afghanistan, la Libye, le chaos haïtien post-tremblement de terre, les heurts politiques de l’Égypte (où Brent Renaud avait failli se faire tuer). Ils avaient mis au point des équipements légers, pour rester le plus mobile possible.

Ils avaient, ensemble, donné de multiples interviews pour dire combien il fallait de la bouteille pour s’aventurer en zone de conflit, déconseillant aux reporters débutants d’y faire leurs classes au péril de leur vie.

Hier, Brent y a finalement laissé sa peau. Craig Renaud continuera seul.

Qui sait ? Je n’ai pas trouvé la date de naissance de Brent. Je dirais qu’il était dans la force de l’âge : pas un perdreau de l’année, loin de là, mais trop jeune pour mourir.