Letizia Battaglia est morte. Immense photojournaliste sicilienne, elle aura documenté et combattu les crimes de la mafia.

La photographe italienne Letizia Battaglia © AFP / Eric Cabanis

Letizia Battaglia photographiait en noir et blanc. Au commencement, il y avait les cadavres et le rouge du sang qu’elle ne supportait pas, puis le noir et blanc s’est imposé, non plus pour cacher la féroce crudité de la mort, mais pour son esthétique. L’indispensable élégance du noir et blanc, disait Letizia Battaglia, la dignité rendue aux victimes.

Au mitan des années 1960, elle est mère de trois enfants, prisonnière d’un mariage étouffant. Elle rompt et se met à la photographie, en autodidacte. Vingt ans durant, elle sera la directrice du service photo de "L’Ora", le quotidien sicilien qui n’existe plus aujourd’hui, mais qui aura publié tous les grands reportages sur Cosa Nostra.

Letizia Battaglia, seule femme dans un milieu d’hommes, piste sans relâche les figures et les petites mains de la pègre. Parfois sans le savoir, ses pellicules renferment les preuves uniques des liens qui unissent les politiques (par exemple, les leaders de la démocratie chrétienne) aux mafieux. La justice s’en emparera des années après. Ses photos disent aussi la pauvreté de son pays, la violence qui le ronge, la cadence des règlements de comptes, l’omniprésence de la mort.

Parce qu’elle croit au pouvoir de l’image, elle décide d’extraire ses clichés des archives du journal, de les tirer en grand format, de les exposer sur les murs des villes et villages de Sicile, y compris à Corleone, berceau d’un célèbre clan.

Exposition sauvage. La réalité de la mafia, au vu et au su de tous.

Elle essuiera de lourdes menaces pour cela. Elle s’engage alors en politique pour lutter contre la corruption : la mairie de Palerme, redonner vie aux quartiers historiques, les reprendre à la Pieuvre. Elle tiendra jusqu’en 1992. L’assassinat du juge Falcone, son ami, marque un coup d’arrêt. La fin des scènes de crime sous son objectif.

Il faut voir la beauté, la singularité, la sauvagerie, la poésie des photos de Letizia Battaglia après cela. Les enfants notamment, plus particulièrement les filles.