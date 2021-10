Hommage rendu aujourd'hui à David Kennedy, l’un des plus grands publicitaires américains, qui vient de mourir à l’âge de 82 ans.

Au lieu de s’en tenir à une simple injonction, Kennedy transforme Nike en machine à inclure ceux qui ne sentent pas le droit de gagner. © Getty / Eric LAFFORGUE/Gamma-Rapho

David Kennedy était l’associé de Dan Wieden. Ensemble, ils ont monté, à Portland dans l’Oregon, une agence indépendante devenue mythique. Elle porte leurs noms Wieden & Kennedy. Ensemble, ils ont inventé le slogan publicitaire le plus célèbre du monde, une phrase devenue un mantra intergalactique, trois mots que le « New York Times » qualifia un jour de second « hymne américain ».

J’ai nommé la signature de Nike : « Just do it ».

Nike avait lancé la mode du jogging dans les années 80, mais faisait pâle figure face à Adidas qui sponsorisait tous les champions de toutes les disciplines et face à Reebok qui misait sur une jeunesse dynamique accroc à l’aérobic.

Dan Wieden et David Kennedy conçoivent alors pour Nike un film inattendu que le patron de l’équipementier commence par qualifier de « grosse merde ». On y voit une ancienne gloire du marathon, âgée de 80 balais, expliquer en short face caméra, avec ses cheveux blancs, comment il court torse nu dix-sept miles tous les matins. Le spot se conclut par « Just do it », typo blanche sur fond noir. Nous sommes en 1988, Nike va tripler sa part de marché en moins de dix ans et devenir le phénomène de société qu’on connaît.

Cette signature, c’est Dan Wieden qui la trouve

Il s’inspire d’un assassin américain qui, condamné à la peine capitale, aurait pu exercer des recours mais aurait préféré s’avancer vers le peloton d’exécution en disant : « Let’s do it » - « allons-y, faisons-le ».

Dan Wieden transforme cela en « Just do it » qui peut se traduire par « Faite-le, un point c’est tout ».

Dan Kennedy, son associé, s’empare alors de cette phrase “Just do it” et lui donne corps.

Au lieu de s’en tenir à une simple injonction, à une apologie de l’action et de la performance, Kennedy transforme Nike en machine à inclure ceux qui ne sentent pas le droit de gagner.

Les vieux, femmes, les sportifs noirs, les disciplines les moins médiatiques, les athlètes engagés, rebelles, etc… Plus la saga avance – elle dure depuis 33 ans – moins il est question d’exploit, mais d’aller chercher en soi la force de s’imposer socialement et d’accomplir son rêve.

« Just do it » aurait dû être le chantre du dépassement de soi au service de l’ultra-libéralisme, Wieden et Kennedy en ont fait l’expression d’un « american dream » progressiste. Vie et mort d’un grand publicitaire.