Après des années de bataille, l’AFP, l’Agence France-Presse, parvient enfin à signer un accord avec Google.

Logo de l'AFP sur la devanture de leur siège. © AFP / Martin Noda / Hans Lucas

C’est très technique, mais je vais essayer de vous l’expliquer simplement et vous verrez que c’est déterminant. Tapez n’importe quel mot clé d’actu dans Google : "Syrie", "Manif femmes", "Foot", "Kim Kardashian". Immédiatement, défilent sur un bandeau les derniers sujets produits par la presse, les télés et les sites d’info sur l’explosion qui a fait 19 morts en Syrie, les échauffourées en marge des cortèges féminin samedi, les résultats du championnat ou le nouvel amant de Kim Kardashian. Des papiers signés "Le Figaro", "France Info", "L’Equipe", "RMC Sport" ou "Gala".

Une directive européenne, votée en 2019, oblige Google à reverser aux médias français une partie de l’argent que le moteur de recherche gagne grâce à nos requêtes. Notre premier réflexe étant bien souvent de chercher une info dans Google au lieu d’aller la chercher sur le site d’un média.

Ça crée du trafic sur le moteur de recherche qui vend de la publicité et collecte des données.

Il s’agit de partager le gâteau.

D’autant que beaucoup d’entre nous se contentent des petites infos (titres, résumés, photos) qui s’affichent sur la page de résultats Google et ne cliquent même plus sur les liens proposés pour en savoir plus… Google se sert de l’info et ça ramène de moins en moins de monde sur les sites des journaux.

Lorsque les médias toucheront une (mini) part du chiffre d’affaires de Google, ils la distribueront aux journalistes qui travaillent jour et nuit à couvrir l’actualité de par le monde. Quatre journaux français se sont déjà mis d’accord avec Google. Mais le deal signé entre Google et l’AFP, pousse le raisonnement un cran plus loin.

L’information produite par l’agence de presse française n’est pas visible du grand public.

Elle est vendue sous forme de dépêches, de photos et de vidéos à tous les médias. Toutefois, les dépêches AFP servent à fabriquer des articles qui, in fine, se retrouveront sur Google. Donc, en acceptant de verser des droits à l’AFP, Google reconnaît que la fabrication de l’information a un coût et que son exploitation a une valeur.

Ça n'a pas été chose aisée. La France a été le premier pays à vouloir appliquer l’injonction européenne sauf que Google s’y est refusé. Les médias français ont alors porté plainte pour « abus de position dominante » auprès de l’autorité de la concurrence qui, en juillet dernier, a obligé le moteur de recherche à négocier. La France va faire école ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde.