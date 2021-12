Le pouvoir des grandes entreprises du numérique sur nos vies reste la plupart du temps abstrait. Mais quand Instagram supprime le compte d'une Australienne, ça devient tout de suite plus concret…

Et si Instagram supprimait arbitrairement nos comptes ? © Getty / Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket

On sent bien qu’il y a un problème avec ces entreprises. On sent qu'elles en savent trop sur nous, qu'elles marchandent ces informations, qu’elles imposent des sujets dans la grande conversation - mais il est rare que ce pouvoir s’exerce directement à notre encontre, ou alors on ne s’en aperçoit pas, ce qui revient au même.

Et puis, parfois, pour certains, ça arrive, et là on mesure l’étendue de ce pouvoir

Le New York Times racontait récemment l’histoire d’une dame du nom Theai-May Bauman. Cette dame est australienne. En 2012, elle ouvre un compte sur Instagram (propriété de Facebook). Pendant presque dix ans, elle y documente sa vie : ses études aux Beaux-arts de Brisbane, ses vacances, les fêtes avec ses copines, et ses voyages à Shangaï où elle crée une entreprise de réalité augmentée.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le nom que cette dame donne à son compte Instagram @metaverse.

Or le 28 octobre dernier, Facebook annoncé que la holding allait changer de nom et s’appellerait désormais “Meta” pour marquer l’engagement de l’entreprise dans ce qu’elle pense être son avenir (et l’avenir de l’Internet, parce que pour Mark Zuckerberg, Internet et Facebook, c’est la même chose) : j’ai nommé le “métavers”, ces univers parallèles et numériques dans lesquels nous pourrions évoluer bientôt sous la forme d’avatars.

Que s’est-il passé pour Mme Bauman ?

Eh bien trois jours plus tard, le 2 novembre, jour de la fête des morts - ce qui est peut-être un signe -, son compte Instagram a été bloqué, au prétexte que la personne détentrice du compte usurpait une identité.

Mme Bauman a essayé de comprendre ce qui se passait

Les gens auxquels elle a eu recours lui ont tous dit la même chose : il est fort probable qu’Instagram exerce un contrôle sur l’usage des mots “meta” et “métaverse”, et ai donc bloqué son compte pour s’en arroger la propriété intellectuelle.

Une hypothèse non confirmée car les demandes de Madame Bauman sont restées sans réponse pendant un mois, jusqu’à ce que le NYTimes s’en mêle, joigne une porte-parole d’Instagram qui a assuré qu’il s’agissait d’une erreur, et que le compte allait être promptement réactivé, ce qui s’est passé. Sans autre explication.

Quoi qu’il en soit, bloquer un compte sans avertissement ni explication est un pouvoir immense….

Ceux qui trouvent Instagram sans intérêt n’ont sans doute pas idée de ce que cela signifie. Mais la suppression d’un compte, c’est la suppression de photos - qui ont été pensées, choisies, légendées -, c’est la suppression de textes - qui ont été parfois réfléchis, écrits et réécrits -, c’est la suppression d’interactions - des commentaires, des likes.

C’est aussi pour certains la suppression d’un outil de travail.

Quoi qu’on pense de la naïveté qu’il y a à utiliser une plateforme privée et lointaine pour documenter sa vie, ne plus avoir accès à cette documentation, c’est la suppression d’une mémoire. Comme si disparaissait d’un coup vos albums photos, votre correspondance, votre journal intime.

C’est d’une immense violence.

Etre en mesure d’exercer cette violence est, à notre époque, un pouvoir gigantesque. Les contre-pouvoirs sont en train d’être mis en place, mais c’est long, et ça ne mobilise pas les foules. Peut-être faudrait-il avoir en tête que nous sommes tous des Madame Bauman.