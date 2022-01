Hier, on apprenait la mort de Karim, patient atteint du covid-19, filmé en réanimation par l'AFP il y a quelques semaines dans un hôpital à Montreuil (93). L'homme avait été la cible des complotistes.

Karim dans une capture écran d'une vidéo AFP en réanimation à l'hôpital de Montreuil © AFP

Nous étions le 15 décembre. Face caméra, Karim regrettait de ne pas s’être fait vacciner. Le lendemain, BFM TV reprend les images de l’AFP et les inclut dans un reportage titré au bas de l’écran « Réanimation : le poids des non-vaccinés ».

Jusque-là, tout va bien. Mais la chaîne info poste le reportage sur son compte Twitter et ajoute ce message « Les personnes non-vaccinées représentent 9 patients sur 10 au CHU de Nice ». Or, le visage de Karim, hospitalisé à Montreuil, apparaît en capture d’écran. Il suffisait d’aller jusqu’à la 22è seconde de la vidéo pour s’apercevoir que le reportage commence avec Karim à Montreuil, puis se poursuit à Nice. Seulement, l’écrasante majorité des utilisateurs de Twitter s’en tient au titre et à la première illustration.

Naît alors l’idée d’un bidonnage de la chaîne… Un pseudo patient qu’on retrouverait dans deux unités Covid différentes, situées dans deux régions de France.

Jus de crâne d’autant plus indécent qu’à cette date, - Libération a retrouvé sa trace hier - Karim était déjà mort à Montreuil, ce qui avait échappé aux fins limiers d’Internet. Ce père de famille de 48 ans est décédé le 20 décembre. Il travaillait depuis 20 ans à la mairie des Lilas. Le journal municipal salue « son sens du service public », un homme serviable, toujours positif et apprécié de ses collègues. Lui, le quidam qui avait eu le courage du repentir médiatique, qui voulait que son témoignage sauve d’autres vies que la sienne, aura vu son nom, son visage, sa mémoire piétinés par les champions de la vérité.

D’autant que le 25 décembre, BFM TV se trouve à l’hôpital Saint-André de Bordeaux et recueille le témoignage d’un autre homme sous assistance respiratoire qui s’appelle Toufik.

Il ressemblerait à s’y méprendre à Karim. Là, le complot bat son plein, certains sites conspirationnistes imaginent les affiches du « Karim réa-tour », patient fantoche, agité par la médecine et les médias dans toutes les villes de France pour inciter à la vaccination. La riposte s’avère toute aussi malaisante.

Voici des journalistes qui, sous couvert de « fact-checking » (vérification des faits) mettent en scène un « jeu des 7 erreurs » : qu’est-ce qui différencie Toufik à Bordeaux de Karim à Montreuil ? En clair, comment reconnaître un arabe en réa d’un autre arabe en réa ? Taille des oreilles, grains de beauté, etc…