Le nouveau patron de CNN Monde annonce que la chaîne toute info va réduire drastiquement ses « breaking news ». Pourquoi ?

Le "breaking news" © Getty / Prince Williams

Parce que Chris Licht constate une dérive de sa chaîne et de toutes les autres. Le "breaking news" ou la décision de casser le déroulé habituel d’une antenne parce qu’UNE information surpasse toutes les autres. En français on parle d’"édition spéciale".

Derrière, il y a l’idée que pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, parfois plusieurs semaines (comme après le 11 septembre, par exemple), les téléspectateurs n’allumeront la télévision que pour un seul et même sujet et que les journalistes uniront leurs forces pour le couvrir en priorité, au détriment – forcément - de beaucoup d’autres.

Mais quelle est la valeur de l’évènement lorsque le "breaking news" est permanent ?

Plus aucun, justement, constate le big boss de CNN, si ce n’est maintenir le public dans un état d’anxiété et d’alerte parfaitement artificiel. Souvenez-vous, CNN, lancée en 1980, a trôné seule durant 16 ans, avant d’avoir un concurrent de poids sur le marché américain. Aujourd’hui, dans tous les pays, les chaînes info se multiplient. Or, ce contexte de concurrence accrue alimente la course à l’édition spéciale.

Regardez la France, ses quatre canaux d’info, le rythme auquel se sont enchaînés le déferlement gilets jaunes, le déferlement Covid**, le déferlement anti-vax, le déferlement zémourien, la guerre en Ukraine et son déferlement d’horreurs, comme un long continuum trépidant et tétanisant.**

Pas de temps morts, comme si l’édition spéciale était devenue une sorte de drogue visuelle pour le téléspectateur qui finit par croire qu’il ne se passe "rien" s’il ne se passe pas quelque chose de très affolant avec des bandeaux rouges qui clignotent à l’écran. Ne nous y trompons pas, le "breaking news", c’est aussi une drogue pour les équipes qui se relaient à l’antenne, comme s’il devenait difficile de les mobiliser en dehors de l’urgence.

Il nous faut réapprendre à travailler autrement, dit en substance CNN

La démarche est d’autant plus intéressante que la chaîne a confié l’élaboration de sa nouvelle charte à Sam Feist qui dirige le bureau de Washington depuis 10 ans. Ce journaliste-là a tout couvert de l’ère Trump. Période particulièrement confuse où CNN, sans cesse attaquée par le président, s’est retrouvée en état de crise de perpétuelle crise de nerfs courant non-stop derrière les outrances de sa rivale conservatrice, Fox News.

Après cela, il a fallu remettre de l’ordre – nous, on dit de la "hiérarchie" – dans l’information.