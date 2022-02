Spotify, le géant de la musique et du podcast en ligne, a procédé ce week-end a un grand ménage : 70 épisodes supprimés du podcast le plus écouté sur la plateforme, celui de Joe Rogan, au centre d’une polémique qui enfle depuis des semaines, entraînant la chute du cours de Spotify en Bourse.

Le podcast de Joe Rogan sur Spotify © AFP / Jakub Porzycki / NurPhoto

Je récapitule.

Spotify, entreprise suédoise, discothèque en ligne, riche de 82 millions de morceaux

400 millions de personnes s’en servent dans le monde en version gratuite et 180 millions accèdent à la version premium sur abonnement. Spotify propose aussi des podcasts, c’est-à-dire de la radio à la carte. Entre 2019 et 2020, la plateforme dépense des fortunes pour racheter des studios de podcasts et pour signer des superstars du blabla (et non plus de la musique !), comme Michelle Obama qui y raconte sa vie ou Meghan et Harry. À la même période, Spotify offre également 100 millions de dollars à Joe Rogan pour récupérer ses entretiens.

Lui : une montagne de muscles, chauve, tatoué, ceinture noire de jiu-jitsu, ancien présentateur télé

Son podcast : sévèrement burné, résolument iconoclaste. Des artistes, des sportifs, des scientifiques, des prédicateurs en tous genres, y compris d’extrême-droite, y compris complotistes. Rogan a pourtant choisi Bernie Sanders en 2016. Finalement, il a voté pour une candidate libertarienne. Son credo : la liberté de chacun avant le bien de tous ! Depuis le début de la pandémie, ça donne un micro ouvert à une foule de théories anti-vax et anti-pass… Il s’agit du podcast le plus téléchargé des États-Unis, 190 millions d’écoutes par mois !

C’est Neil Young, star folk des années 70, qui a sifflé la fin de la récré. Interpellant Spotify, il a menacé : ma musique ne peut cohabiter avec les émissions de Joe Rogan sur une même plateforme. La chanteuse Joni Mitchell, les musiciens de Bruce Springsteen, Harry et Meghan ont aussi montré les dents. Un appel au boycott a été lancé…

Ainsi, la plateforme s’est-elle engagée à contrebalancer les propos anti-vax par des interviews d’experts, diffusées en exergue des épisodes controversés… En revanche, ils demeurent en ligne. Daniel Ek, le PDG fondateur, y tient :

Effacer des voix est une pente glissante. Réduire au silence Joe Rogan n’est pas la réponse…

Toutefois, cela a poussé des curieux à s’y intéresser de plus près. Un montage a surgi sur Twitter. On y entend Joe Rogan utiliser tous azimuts le mot "nègre". Il s’en est excusé, il se dit mortifié et il supprime un vieil épisode où il comparait un quartier noir à "La Planète des singes". Spotify a tout réécouté… C’est 70 épisodes qui ont finalement été supprimés.