Une chanson raillant le nationalisme chinois, illico censurée par la Chine, devient virale et fait un tabac sur Youtube.

Fragile de Namewee : problème pour la Chine le panda traverse le clip avec des drapeaux NMSL © Capture écran du clip du rappeur

L’impétrant est un rappeur originaire de Malaisie, Namewee, qui vit aujourd’hui à Taïwan. Là, il a commis un clip tout rose, tout mignon, tout enfantin, racontant le quotidien d’un panda en peluche avec des ballons nacrés et des fleurs pailletées …

Problème : le panda n’arrête pas de traverser le clip avec des drapeaux NMSL, référence à un même de l’internet anti-chinois, très populaire à Taïwan ou Hong-Kong. Problème : cette chanson est une satire de ce qu’on appelle les « petits roses », à savoir l’armée d’activistes nationalistes qui s’agitent sur le Web pour le compte du gouvernement chinois. Problème : rien que sur la chaîne Youtube du chanteur, elle a été visionnée 30 millions de fois. Problème : le dit chanteur a en plus récolté des fonds (27 millions de dollars taïwannais) en vendant la propriété numérique de sa chanson. Et enfin, gros gros problème : le rappeur Namewee a enregistré son titre en duo avec la star sino-australienne Kimberly Chen.

La Chine a eu beau fermer les comptes des deux artistes sur leurs différents réseaux, ça n’a fait qu’amplifier le phénomène.

La chanson s’intitule « Fragile ». Elle est entièrement écrite au second degré. L’interprète passe son temps à s’excuser de son honnêteté. Il offense le panda et il en est désolé. Il parle de censure, de pare-feu informatique, d’ennemis, de manger des chauves-souris, de rééducation, de vérité qui fait mal et il se marre parce qu’à chaque fois, c’est l’estime de soi du panda chinois qui vole en éclat. Elle est « fragile ».

La Chine se méfie du pouvoir viral des chansons.

Régulièrement, les autorités font le ménage sur les sites de streaming traquant tous les titres à potentiel contestataire. Le titre phare de la comédie musicale « Les Misérables », par exemple, a été supprimé par le régime pendant les manifs de Hong-Kong. Victor Hugo, la France, les barricades républicaines de 1832… Un poison mortel pour le Parti communiste chinois qui l’a « blacklisté ». Cet été, ce sont les catalogues de karaoké, ultrapopulaires en Chine, qui ont été nettoyés. Pékin redoute la naissance d’hymnes fédérateurs sur les réseaux… et dans la rue.