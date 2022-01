Lucienne Moreau, la mamie propulsée au micro par « Le Petit Journal », hier, est morte à 88 ans.

Lucienne Moreau en août 2015 © Getty / Foc Kan

Et la presse de reprendre tous azimuts cette information, exhumant la bouille bien ronde de cette vieille dame, son air coquin, sa gouaille chaleureuse, son franc-parler énergique et sa crinière argentée qui avait fait merveille au « Petit Journal », émission branchée de Canal+.

Lucienne : elle rajeunissait les vieux et ringardisait les jeunes. Après, tout le monde se l’était arrachée : les pubs Cétélem, adopteunmec.com, les cafés Grand-mère et même, le ministère des Finances pour expliquer comment on paie ses impôts en ligne. Franck Dubosc lui avait confié une silhouette dans un long-métrage. Et mamie Lucienne enchaînait les clips depuis 2014…

Mais où est née Lucienne, je veux dire, où est né son personnage ?

Dans le seul espace qui a fait naître des vieux à la télévision française : dans la « Présipauté de Groland », ce pays fictif et super transgressif, inventé par Jules Edouard Moustic, Benoît Delépine, le président à vie Salengro et d’autres.

Les Grolandais et les Grolandaises nous donnaient de leurs nouvelles chaque semaine sur Canal+ et parmi eux, il y avait plein de petits vieux, Lucienne Moreau et un tas de congénères dénichés sur les marchés et dans les maisons de retraite.

Nous, téléspectateurs, on n’en croyait pas nos yeux, tellement ces cacochymes étaient déglingués et généreux, prenant un plaisir dingue à jouer devant les caméras. « Groland » a importé en télé l’univers trash et popu de la bande-dessinée, façon « Hara-Kiri » ou « Pilote », rien n’y ressemblait auparavant dans le P.A.F. Pour obtenir cette atmosphère si particulière, l’équipe de « Groland » tournait en effectif très réduit, avec du matériel non-professionnel et surtout, collectionnait les personnages interprétés par des non-comédiens.

Forcément, des liens se sont tissés entre la bande à « Groland » et ces grands-pères et grands-mères à qui elle a fait faire des trucs insensés

Hier, Lucienne Moreau est morte et c’est un petit bout de l’album de famille qui s’en va. Il y a deux semaines, une autre Grolandaise historique est décédée. Paulette Joly, elle avait 101 ans. L’équipe l’aimait tout particulièrement, alors, elle s’est rendue en nombre – réalisateurs, assistants, cadreurs, régisseurs, etc… - à son enterrement au cimetière du Père Lachaise. La présipauté a fait livrer une gerbe. A-t-on collé le célèbre sticker GRD, aux initiales de « Groland », sur le cercueil de Paulette ? Quelle question… ça ne fait pas !