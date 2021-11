L'animateur et journaliste ne peut plus diffuser de vidéo en direct sur la plateforme, et ce jusqu'à vendredi.

Samuel Etienne sur Twitch © AFP

Twitch, vous le savez, c’est une plateforme prisée par les amateurs et amatrices de jeux vidéo, mais pas seulement. Samuel Etienne y rencontre un beau succès depuis un an, en proposant une revue de presse. Sa chaîne affiche 430.000 abonnés. Il se filme en train de lire les titres des journaux et réagit en direct aux commentaires des internautes qui s’affichent à l’écran. Le rendez-vous s’appelle « La matinée est tienne ». Eh bien le voilà privé de ces émissions - de ces « streams » comme on dit sur Twitch - jusqu’à vendredi.

La raison de ce bannissement pourrait donner une jolie question de quatre à la suite, dans Questions pour un champion : « Top. Quel film diffusé à la télévision en 1961 fut à l’origine du carré blanc, signalétique destinée à alerter sur les programmes déconseillés au jeune public ? »

La réponse, c’est L’Exécution. Film de Maurice Cazeneuve, dans lequel on voit, pendant quelques secondes, l’actrice Nicole Paquin nue, de dos.

La scène, aujourd’hui, semble bien banale. En 1961, elle fit scandale et l'on créa le carré blanc.

Cette histoire était racontée dans le journal le Parisien, vendredi dernier. Samuel Etienne a parlé de l’article en question sur Twitch, l’a montré et avec lui la photo des fesses de la comédienne. La voilà, la raison du bannissement ! Cette image enfreint les règles de Twitch concernant « la nudité, la pornographie et autre contenu à caractère sexuel ». Voici ce qu'on peut lire dans les conditions d'utilisation : « Bien que nous comprenions que la nudité ou le contenu sexuel puissent être destinés à des fins éducatives, artistiques ou d’information, nous limitons ce contenu en raison de la diversité d’âge et de culture de notre communauté mondiale ».

Impossible de savoir si c’est un algorithme qui a dégommé le compte de Samuel Etienne ou si ce bannissement est parti d’un signalement. Nous avons bien sûr contacté Twitch, qui a refusé de répondre à nos questions.

Il est très dommage, vue l’ampleur que prend cette plateforme américaine en France, qu’elle refuse de donner la moindre explication.

« Une règle, pour être juste, doit être appliquée avec intelligence. Ce ne fut pas le cas ici, je le regrette », a réagi sur Twitter Samuel Etienne, qui se désole qu’on soit « revenus en 1961 ».

Ironie de l’histoire : le fameux carré blanc, qui est devenu ensuite un rectangle, était perçu comme un gage de liberté par certains producteurs ou scénaristes, à l’époque : à condition d’avertir le public, on évitait la censure, on pouvait espérer ne pas voir certaines scènes coupées au montage. Aujourd’hui, pas d’avertissement et encore moins de liberté, c’est la coupure bête et méchante. Finalement, ce postérieur qui était censé illustrer le puritanisme d’une époque, les années 60, nous tend aujourd'hui un miroir accablant. Cachez ce puritanisme que je ne saurais voir.