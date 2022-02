Lundi soir, le pape François était l’invité d’un talk-show à la télévision italienne

Le page à la télévision le 6 février 2022 © Getty / Franco Origlia

Une première dans l’histoire du Vatican. Le Saint-Père a choisi le service public, une émission célèbre "Che tempo fa" ("Quel temps il fait") et un animateur multi-primé en Italie, Fabio Fazio qui interviewe le Saint-Père avec un mélange de grande décontraction et de grand professionnalisme.

Comment s’est déroulé le talk-show papal ?

Dans un vaste studio noir et bleu. Au centre, Fabio Fazio assis seul derrière un bureau… posé sur un aquarium. On ne voit pas ses jambes, elles sont masquées par une eau turquoise pleine de poissons. Le bon goût italien…

Face à l’animateur, deux grandes travées réservées au public. "Standing ovation" lorsque descendent les écrans : nous sommes en duplex avec le Pape.

Il ne s’est pas rendu physiquement sur le plateau. Il maintient une distance avec le spectacle. Mais, en accordant une heure d’entretien en direct, il met en pratique son approche pastorale de la communication : proximité, simplicité, aller là où les gens sont.

Le ton s’avère digne, même s’il arrive que le vicaire du Christ soit interrompu par les applaudissements

François parle du sort des migrants, de notre capacité à catégoriser les vivants, à ne plus voir ceux qui sont en bas de l’échelle. Il raconte aussi sa prime jeunesse. Il voulait être boucher, parce que le boucher, c’était celui qui gagnait de l’argent. Il répond à une jolie question : "Avez-vous des amis ?". Il dit qu’il en a peu, mais qu’il est comme nous tous, qu’il a besoin d’eux.

"Regardez-vous la télé ?", demande Fabio Fazio.

"Je regarde seulement les événements, une intervention présidentielle, une catastrophe aérienne… rien de plus, non pas que je condamne la télévision, mais c’est ainsi…"

Puis, le Pape regarde son intervieweur. Il a quelque chose à demander :

"’humour, s’il vous plaît, c’est un médicament". L’humour ? Oui, l’humour. Et François d’interpeller le public. "Connaissez-vous la prière de saint-Thomas More ? Je la récite depuis plus de 40 ans, ça fait du bien".

Je suis restée coite devant ce Saint-Père exhortant un amuseur public à l’humour.

J’ai donc cherché la prière. Elle s’achève ainsi :