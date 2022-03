Le gendarme de l’audiovisuel demande à la justice de bloquer cinq sites porno qui ne contrôlent pas suffisamment l’accès des mineurs à leurs contenus.

La bataille du porno © Getty / Krisda Ponchaipulltawee / EyeEm

D’abord, il y a eu cette loi, en 2020, contre les violences conjugales, qui précise qu’on ne peut plus se contenter de demander à l’internaute de cliquer sur le bouton « oui, monsieur, je le jure, j’ai plus de 18 ans » et puis, ce décret qui a rendu les plateformes pénalement responsables de l’âge de leur public.

Ensuite, le CSA, devenu l’Arcom, a étendu ses prérogatives aux contrôles des contenus numériques et obtenu le pouvoir de porter l’affaire en justice et de contraindre les fournisseurs d’accès internet (c’est-à-dire Free, Orange, Bouygues, SFR, etc) à bloquer les sites porno non conformes à la loi.

Des associations de protection de l’enfance en ont profité pour saisir ce nouveau gendarme

Dans leur viseur, une poignée de sites porno n’ayant pas renforcé les contrôles. Mise en garde, pas de réaction. L’Arcom s’en réfère maintenant au juge. Pornhub, Tukif, XHamster, Xnxx et Xvidéos vont peut-être disparaître des écrans français.

Si jamais ils se révélaient encore accessibles via des sites miroirs, l’Arcom demanderait à la justice d’ordonner leur déréférencement des moteurs de recherche. En France, on n’est jamais allé aussi loin. Voilà qui encourage de nouvelles saisines. Youporn et Redtube sont eux-aussi sous surveillance, menacés de blocage, ce qui arrange les premiers mis en cause, car ils craignent de voir partir le jeune public à la concurrence.

Comment contrôler l’âge d’un internaute ?

On peut enregistrer et vérifier les papiers d’identité, comme on peut miser sur la reconnaissance faciale (ça se fait en Chine), mais ça fait tousser la Cnil (Commission informatique et liberté) : bonjour la collecte de données personnelles associées à vos manies sexuelles les plus intimes…

Imaginez le chantage en cas de piratage… On peut aussi exiger une carte de crédit ou un téléphone portable qui recevrait un code d’accès : mais qui nous dit que ce n’est pas la carte à papa ou le téléphone du grand frère ? Reste les sociétés spécialisées dans le filtrage de l’âge. Elles ont un coût. Les sites pornographiques mis en cause, domiciliés au Portugal, au Luxembourg, à Chypre et en République Tchèque, s’en plaignent et font tout pour contourner la justice française.

Mon conseil : la bataille sera longue. Alors, exercer votre contrôle parental sur les ordis de vos gamins, les tablettes et les smartphones (l’outil le plus utilisé pour visionner des vidéos porno, 2/3 des enfants de moins de 12 ans en possèdent un, les ravages s’avèrent considérables). Le site jeprotegemonenfant.gouv, plutôt bien fichu, vous explique comment paramétrer chaque appareil en fonction du fournisseur d’accès. Même moi, j’ai compris.