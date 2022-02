Pour la première fois, les Oscars vont décerner un prix du public.

Oscar © AFP / Beata Zawrzel / NurPhoto

L’année dernière, l’Académie comptait un nombre record de votants, 9 362, issus des 17 branches professionnelles de l’industrie cinématographique. Pourtant, le cinéma américain ne sait plus quoi faire pour lutter contre cet entre-soi qui fascinait après-guerre (on regardait les Oscars justement pour voir les puissants du cinéma entre eux), mais qui lasse et décrédibilise aujourd’hui. L’époque a changé. Le public veut être entendu, pris en compte… Il s’est désintéressé des cérémonies avec des stars qui font « coucou » à distance depuis leur salon mochard, désintéressé des seuls films d’auteur que les cérémonies avaient à se mettre sous la dent pendant la pandémie, désintéressé de ces jurés corrompus jusqu’à la moelle comme l’a révélé le scandale des Golden Globes. En 2021, les Oscars ont réuni moins de 10 millions de téléspectateurs. Un naufrage.

Eh bien, si tu ne viens pas aux Oscars, « les Oscars viendront à toi ». C’est ce que clame l’organisation. Le prix du public ne sera-t-il celui du Box-office, celui du film qui a réalisé le plus d’entrées en salle ? Non, ce sera celui qui engendrera le plus de hashtags sur Twitter. Il ne s’agit ni d’un sondage (il faudrait pour cela un panel représentatif), ni d’un vote, mais d’un plébiscite ouvert à tous et surtout, à n’importe quoi. Il suffira de brandir le mot-clé OscarsFanFavorite pour mentionner son long-métrage préféré et le faire monter dans les tendances.

Chaque participant aura le droit de tweeter 20 fois, mais pas plus ! En réalité, c’est la porte ouverte aux trafics en tous genres. Il y a aujourd’hui des agences spécialisées dans l’achat d’abonnés ou de like et cela ne coûte pas très cher. D’autres enseignes sous-traitent au Sri-Lanka, par exemple, ces micros tâches qui consistent à tweeter indéfiniment sous de fausses identités pour gonfler un compte ou accélérer la circulation de certaines informations sur Twitter. Il y a aussi les robots – les « bots » - qui tweetent à la place des humains. On ne peut pas les détecter puisque les intelligences artificielles génèrent des messages pleins d’humeurs ou plein d’humour, comme si vous ou moi les avions rédigés. En outre, si nous nous reconnaissons les uns les autres sur les réseaux grâce à aux photos qui illustrent nos profils, sachez que les bots ont désormais accès à des banques d’images qui leur attribuent de faux visages…

Bref, on voit d’emblée à quel jeu pourraient jouer les studios. Tout ici s’annonce biaisé. A commencer par les intentions de l’Académie des Oscars qui cherche à mobiliser les réseaux sociaux, peu importe si derrière il y a un public, un vrai.