Avec la reprise de l’épidémie, le télétravail pourrait se généraliser à nouveau et avec lui des pratiques plus ou moins recommandables…

Le télétravail produit une angoisse chez l’employeur : les salariés qui sont chez eux travaillent-ils vraiment ? Pour y parer, certaines entreprises ont par exemple enjoint leurs collaborateurs à allumer leur caméra pendant les réunions, ce qui répond parfois à un impératif de convivialité - un visage est plus avenant qu’un écran noir -, mais ce qui permet surtout de s’assurer que le salarié n’est pas en train de regarder une série, faire des achats ou du yoga.

Plus retors, il semblerait que certains employeurs aient recours à des logiciels permettant de surveiller que les gens sont bien en train de taper sur leur clavier ou de bouger la souris de leur ordinateur.

Que peuvent faire les employés qui sont surveillés par ces logiciels ?

Le moyen le plus efficace est de tromper ces programmes. Comment ? Grâce à des techniques plus ou moins sophistiquées qui donnent l’impression aux logiciels espions que l’employé est actif.

Les plus bricoleurs construisent des petits robots, en Lego par exemple, qui font bouger toute seule la souris.

D’autres achètent des kits tout faits sur lesquels on place la souris, et qui l’agitent automatiquement. Mais il semblerait que ce qui marche le mieux, ce sont des petits logiciels qu’on trouve facilement sur Internet et qui, quand on les charge, produisent l’illusion de mouvements de souris. Il semblerait qu’aux Etats-Unis, la vente de ces outils ait bondi ces deux dernières années….

On peut considérer que tout cela est anecdotique, en particulier en France où - la CNIL l’a rappelé dernièrement - les logiciels de surveillance des employés sont prohibés. Mais on peut aussi le réinscrire dans une histoire plus longue.

Au tout début des années 1980, a opéré en France une mystérieuse organisation du nom de CLODO, acronyme désignant le Comité pour la Liquidation ou la Destruction des Ordinateurs. Ces gens, qu’on n’a jamais identifiés, ont revendiqué au moins 7 incendies ou plasticages de locaux où se trouvaient du matériel informatique. Dans leurs communiqués, ils reprochaient aux ordinateurs d’être des outils de répression et de contrôle.

Il faut reconnaître que l’Histoire a donné à ces gens à la fois tort - je ne vais pas énumérer les choses merveilleuses qui nous sont aussi arrivées par l’informatique - et raison.

Mais surtout, on peut se réjouir que les gens s’estimant aujourd’hui contrôlés dans leur travail aient recours à des méthodes moins radicales que l’incendie et le plastiquage. Il y a dans l’utilisation de robots en Lego et de logiciels à deux balles quelque chose de low tech, d’enfantin, mais de tout aussi subversif. Quelque chose qui dit : pas la peine de faire sauter les ordinateurs, il est si facile de les tromper. Personnellement, je trouve ce point de vue tout à fait joyeux.