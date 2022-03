« Télérama » change de mascotte : le petit Ulysse laisse sa place à Pénélope exprimant son avis sur les films, les spectacles, les disques et les expos.

Quand "Ulysse" devient "Pénélope" sous les crayons de Pénélope Bagieu © Télérama

Anecdotique ? Non. Cet Ulysse content ou pas content interroge de manière fondamentale un genre journalistique à part entière, la critique. Faut-il la résumer visuellement à un pouce en haut / pouce en bas ou bien doit-elle se déployer tout en nuance sur le papier ? Je caricature, mais il y a là deux écoles.

« Les Cahiers du cinéma » attribuent des notes, « L’Obs » des étoiles, « Télérama » des « T ». En revanche, « Libération » et « Les Inrockuptibles », jamais. « Pour moi, la notation, c’est la négation même de la critique, de sa noblesse, de sa complexité, explique Joseph Ghosn, directeur des « Inrocks ». Le symbole ruine la subtilité du texte qui l’accompagne et enlève de la force à la signature du journaliste ».

"Taratata", rétorque Fabienne Pascaud, patronne de "Télérama"

"Il n’y a bien que les journalistes qui reçoivent les livres gratuitement et sont invités au théâtre et au cinéma pour chinoiser. Moi, je pense au lecteur dont le pouvoir d’achat diminue constamment. Il doit faire des choix. À nous de le guider. Oui, ça oblige à trancher et c’est tant mieux. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Si les critiques se sont fait dépasser par le bouche à oreille sur les réseaux, ils ne peuvent s’en prendre qu’au copinage qui a tué ce métier. Noter, c’est s’engager".

Quid des magazines télé ?

"TV mag" décerne des étoiles, "Télé7jours" des 7 rouges, "Télé 2 semaines" des pommes jaunes.

Aucune rédaction ne visionne l’intégrale des programmes de 200 chaînes. Ces journaux achètent tous leurs grilles aux mêmes prestataires dotés d’énormes bases de données (vu le nombre de fois où "Rabbi Jacob" et "E.T." sont passés à la télé, inutile de les re-re-re-garder). Avec les grilles sont proposés des systèmes de notation intégrés, plus ou moins sévères, au choix.

"Télérama" aussi fait faire ses grilles à l’extérieur, mais – particularité du journal – il réintroduit sa propre notation

Si un programme n’a pas été vu, cela est mentionné. Sinon, l’appréciation du critique se métabolisait en 1, 2 ou 3 "T". Fabienne Pascaud en a ajouté un quatrième. Pourquoi ? "Parce que ça donnait un ventre mou, un TT mollasson", s’insurge la patronne décidément très en forme. "Faut se prononcer net !"

Auteurs, vous êtes prévenus : ça va saigner.