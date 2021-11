La BBC a consacré un long documentaire sur les relations qu’entretiennent les princes britanniques William et Harry avec les médias.

Harry et William © AFP / Yui Mok

Buckingham Palace ne décolère pas. Au point que la Reine Elisabeth et le prince Charles menacent de boycotter la "Beeb" (surnom de la BBC) à l’avenir. Ils se sont fait refuser l’autorisation de visionner en avance ce doc en deux parties diffusé avant-hier soir.

Son titre : « Les princes et la presse ». Son auteur : Amol Rajan, le spécialiste média de la BBC. Ses intervenants : des chroniqueurs, patrons de presse et communicants ayant eu à faire à la famille royale.

Son angle, passionnant : à travers les deux frères héritiers, à travers leur brouille, se jouerait la guerre culturelle qui divise l’occident en ce moment : les tradis contre les progressistes ou les réacs contre les wokes, selon le vocabulaire que vous employez et surtout, le regard que vous portez sur les uns et les autres. William et son épouse Kate se placeraient ainsi dans le sillage d’un protocole huilé de longues dates entre le Palais et les médias. Harry, qui aurait contracté une haine viscérale des journalistes et des objectifs depuis l’accident mortel de sa mère, tenterait avec sa femme métisse et américaine, Meghan Markle, de changer les règles. Toujours est-il que les deux princes, William et Harry, se battraient pour prendre le contrôle de ce que les Anglais appellent « the narrative », c’est-à-dire le « récit » de la monarchie.

Le premier épisode du documentaire va de l’adolescence des héritiers aux conflits qui ont éclaté lors du mariage de Harry. Le second volet dissèque les turbulences qui ont suivi : naissance de Archi, démission et départ de Harry, procès intentés par Meghan aux tabloïds, etc… géniale clé d’entrée pour passer au crible la société britannique et son industrie médiatique.

Amol Rajan, qui signe et présente le doc, est un journaliste de haut vol. Toutefois, l’un de ses anciens éditos publié dans « The Independant » il y a dix ans a refait surface. Il y affirmait des convictions républicaines. Shocking ! On l’accuse de saper la monarchie. Et ce, après que la BBC a reconnu sa responsabilité dans la manipulation de la princesse Diana poussée à donner une interview ravageuse en 1995. Bref, tension maximum entre la télévision et les Windsor qui, hier, sont sortis de leur légendaire réserve pour dénoncer « des affirmations exagérées et sans fondement » et dire combien il était « décevant » que la BBC y accorde du « crédit ».

