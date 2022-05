Ellen De Generes, superstar de la télévision américaine, va arrêter son talk-show après 19 ans d’antenne et 3000 enregistrements.

Ellen De Generes va arrêter son talk show après 19 ans © Getty / Terence Patrick/CBS

Ellen De Generes, 64 ans, est un monument aux Etats-Unis. Elle anime les après-midis de la chaîne NBC. Demain, l’actrice Jennifer Aniston sera sa dernière invitée. Elle fut la première en 2003. Entre les deux, tout ce que l’Amérique compte de glamour et de planétairement influent s’est assis sur ses fauteuils blancs.

Les amours d’Ellen De Generes firent ensuite les beaux jours de la presse tabloïd

Elle en fit, elle, un sujet politique. La Californie s’avéra le deuxième Etat américain à autoriser les mariages homosexuels, en 2008. Elle annonça le sien, dès le lendemain, à l’antenne, avec une actrice connue pour son rôle dans la série « Ali Mc Beal ».

Cheveux blonds, coupe à la garçonne, tailleurs pantalon flashys, chemises boutonnées jusqu’à la pomme d’Adam, Ellen De Generes, est réputée pour son mélange de connivence et de pince-sans-rire.

Elle a présenté deux fois les Oscars. A cette occasion, elle ramassa dans le public Brad Pitt, Julia Roberts, Meryl Streep, Bradley Cooper et leur proposa un « selfie » groupé, voué à devenir la photo la plus retweetée de l’histoire des réseaux sociaux. They did it ! Record battu !

Une ombre au tableau ?

Oui, un sacré pavé dans la marre des mondanités jeté par le site Buzzfeed : enquête sur les maltraitances subies par son équipe.

Ambiance de travail toxique. Trois mises à pied parmi les producteurs, accusés de harcèlement moral et sexuel. L’idole du petit écran s’excuse de cette dérive, mais son étoile pâlit. Warner Bros, maison mère de la chaîne NBC, diligente une enquête et ne renouvelle pas le contrat. Talenteuse, tyrannique, jamais lâchée par les stars. Ellen de Generes, « coupez » !