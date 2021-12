Il m'est arrivé il y a quelques jours une aventure qui dit beaucoup de nos vies numérisées...

L'enfer des réservations en ligne © Getty / Westend61

Les boîtes de nuit étaient encore ouvertes, et j’ai voulu acheter un billet pour aller danser. On m’oriente vers une plateforme qui s’appelle Dice. En deux clics, j’achète ma place. Je me dis “c’est merveilleux, quand même, de réserver des billets aussi facilement, allongé dans son lit”.

Sauf que, quand j’essaie de récupérer ce billet, un problème se pose : il faut télécharger l’appli de Dice. Or, mon vieil iPhone ne peut pas, le téléchargement nécessite une version récente d’iOS, mon téléphone n’a pas assez de mémoire. “Qu’à cela ne tienne, me dis-je, ils vont m’envoyer mon billet, par mail”.

Je farfouille sur le site de Dice et comprends vite que non, le seul moyen d’obtenir le billet est l’application.

.Je me retrouve donc dans une situation absurde où je ne pourrai pas présenter de billet à l’entrée, à cause d’un système d'exploitation périmé.

Là, je me lance dans une tirade extrêmement élégiaque “Mais c’est quoi ce monde horrible qu’on s’est fabriqué ! Ce monde où tout passe par des machines qu’il faut sans cesse mettre à jour ! Pauvres gens sous-équipés… Pauvres gens qui n’y comprennent rien…. Pauvres de nous…”.

Soudain, j’ai une idée : je vais écrire au support technique de Dice. Je rédige un mail dans mon meilleur anglais pour expliquer mon problème. Et là, je me lance dans une nouvelle tirage élégiaque : “ je sais qu’il ne sert à rien ce mail… quel monde horrible où on envoie des messages à des boîtes américaines qui s’en foutent, c’est quand même dingue qu’on ne puisse plus interagir avec aucun humain… ahlala quel monde horrible.”

J’en étais là quand, deux jours plus tard, je reçois un mail d’une certaine Matty, travaillant chez Dice, qui très aimablement, m’explique comment faire. Elle m’écrit : “Dear Xavier, vous avez deux solutions : vous pouvez télécharger votre billet depuis le téléphone d’une amie ou d’un ami qui vous envoie une capture d’écran. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, nous donnons les noms des gens à l’accueil du lieu où vous vous rendez, au pire, vous serez inscrit sur une liste. Merci Xavier. Passez une bonne soirée !”

Toutes mes élégies ont séché sur pied.

Un être humain m’avait répondu. En réglant mon problème. Depuis le bout du monde. De surcroît, cet être humain me proposait deux solutions très humaines : le copain mieux équipé ou la liste du videur….. “Voilà, me dis-je, on passe par des plateformes très lointaines, pour en revenir à des processus finalement assez archaïques. C’est un peu absurde écologiquement, mais l’obstacle technique continue de pouvoir être contourné par l’humain, finalement notre modernité n’est pas perdue”. Et j’ai remercié chaleureusement Matty.

Est arrivé le jour tant attendu, le moment qui m’avait tant coûté en efforts numériques. Et là, il était 23h, il pleuvait des cordes, il faisait froid, j’ai renoncé. Je suis resté chez moi….

Il n’y a pas de morale à cette histoire. Si ce n’est que la première personne à laquelle j’ai pensé, c’est Matty, qui m’avait tant aidé….

L’autre morale : j’espère que vous n’aurez pas la flemme ce soir. Et passerez l’année en dansant, même seul, même chez vous. Bon réveillon à toutes et à tous.