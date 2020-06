Impressionnante manifestation, hier soir à Paris, à l’appel de la famille d’Adama Traoré… Et bien sûr on pense à la situation américaine et au risque de contagion en France.

Manifestation contre les violences policières, le 2 juin 2020 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, à l'appel d'Assa Traoré, en mémoire d'Adama Traoré et Georges Floyd. La manifestation a réuni plus de 20 000 personnes. © AFP / Yann Castanier / Hans Lucas / Hans Lucas

20 000 personnes, c’est une mobilisation très impressionnante pour une manifestation non autorisée, à l’appel du comité Adama.

Adama Traoré, 24 ans, décédé dans une gendarmerie de l’Oise, après une ‘interpellation musclée’ en 2016, au cours de laquelle il avait subi un plaquage ventral. Depuis c’est une succession de controverses et d’expertises judiciaires qui aboutissent plutôt à la conclusion que le jeune homme est mort du fait de son état de santé antérieur. Il n’y aura pas de procès… l’injustice ressentie est là… et Assa Traoré, la sœur du jeune homme a fait dernièrement procéder à une expertise médicale, hors cadre judicaire, qui contredit les précédentes. C’est la raison de la manifestation d’hier.

Depuis quatre ans les proches du jeune homme se démènent et le cas Traoré était devenu emblématique des violences policières prises au sens large puisqu’ici il s’agit de la gendarmerie. Aujourd’hui les Etats-Unis offrent l’occasion aux Comités Adama de tenter un parallèle.

Le parallèle Adama Traoré / George Floyd est-il pertinent ?

Pas factuellement. Les situations dans nos deux pays sont trop différentes. Seulement d’autres dysfonctionnements, d’autres injustices, d’autres instrumentalisations existent. Le point commun c’est que si les forces de l’ordre ne sont pas racistes en elles-mêmes, il existe un vrai racisme dans leurs rangs. Que ce racisme n’est pas assez reconnu et combattu par les autorités.

Mais la première différence (et elle est de taille) c’est que les deux affaires n’ont que peu de rapport. La cruauté filmée et assumée de l’assassinat de George Floyd n’a rien à voir avec la pratique, même contestée, du placage ventral.

Autre différence : aux Etats Unis, à la tête de l’Etat il y a un président qui soutient ouvertement des mouvements racistes… La notion de l’ordre, plus largement, aux Etats-Unis, abouti à ce que la police tue plus de 1000 personnes par an. Un chiffre démentiel pour une démocratie.

Mais dans nos deux pays un racisme post esclavage ou post colonial a toujours empoisonné les rapports sociaux. En France, il percute l’idéal républicain sans cesse réaffirmé mais sans cesse démenti par une situation, par endroit, de ghettoïsation et de ségrégation de fait. Ni les conceptions communautaristes américaines ou universalistes françaises n’ont pu endiguer ce fléau. La politique de maintien de l’ordre où le sécuritaire a tendance à l’emporter sur la prévention (de façon, certes, différentes des deux côtés de l’Atlantique) aggrave les choses.

Songez qu’il y a quelques années, on se posait la question du récépissé de contrôle pour responsabiliser les policiers. Aujourd’hui, quoiqu’ils fassent, ils semblent soutenus par les autorités, et l’on achète des drones par centaines pour une surveillance de masse.

Aujourd’hui les réseaux sociaux permettent de révéler la moindre violence policière (et parfois de l’amplifier). Non, les deux situations ne sont pas comparables, nos deux sociétés sont trop différentes… mais oui, le risque d’embrasement en France existe. Et, vu le contexte, la force entraînante des images… il existe plus que jamais.