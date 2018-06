Vous revenez sur l’étude du think tank Terra Nova sur les Français et le cannabis.

On a déjà parlé de cette enquête publiée lundi... qui nous révèle que 82 % des Français sont pour l’autorisation du cannabis à usage médical (sur ordonnance) et une courte majorité (mais une majorité quand même, 51 % !) est en faveur d’une autorisation régulée du cannabis récréatif.

On savait déjà que de plus en plus de maires de grandes villes, des magistrats et aussi des policiers souhaitent la légalisation et l’encadrement d’une production pour mettre fin aux trafics qui gangrènent tant de quartiers. Et donc, maintenant une majorité de Français est de cet avis !

C’est intéressant de se pencher sur la répartition partisane de cette majorité. Il y a des évidences et une surprise. Les évidences, c’est que les sympathisants de gauche sont les plus favorables à la légalisation et que parmi eux, les écologistes sont juste devant les Insoumis, largement plus nombreux que les socialistes. 55% des écologistes et 52% des insoumis ont d’ailleurs déjà consommé du cannabis. 29% des sympathisants de LREM contre 34% pour l’ensemble des Français ont déjà tiré sur un pétard !

Et la surprise de cette enquête, donc ?

Et bien elle nous vient des sympathisants du FN (RN)... Figurez-vous qu’ils sont 39% à avoir déjà essayé le cannabis ! Plus que la moyenne nationale, bien plus que les plus conservateurs... les électeurs de LR... qui ne sont que 22% (22% quand même) à avoir fait tourner le «bédo», au moins une fois dans leur vie ! Et surtout les sympathisants frontistes sont d’accord avec la gauche et LREM pour considérer (à l’inverse de la droite) que le cannabis n’est pas plus nocif que l’alcool.

En fait, si l’extrême droite d’aujourd’hui, est (c’est sa nature !) pour une autorité forte, un ordre strict, elle n’est plus du tout conservatrice sur les questions de société. Ce que l’on observe pour le cannabis était déjà vrai lors du débat sur le mariage pour tous ou, au FN, seule la branche minoritaire conservatrice-catholique participait au mouvement d’opposition à la loi Taubira. Au passage, remarquons que Laurent Wauquiez, qui a décidé d’emprunter la voie la plus conservatrice pour rameuter à sa cause les électeurs frontistes, ne s’y prend donc peut-être pas de la meilleure des manières.

Mais l’élément clef de cette enquête, qui explique bien des choses, notamment la répartition par préférences partisanes, c’est le tableau des âges : 12% seulement des plus de 65 ans ont déjà consommé du cannabis... Et ils sont 45% des moins de 35 ans ! L’électorat Insoumis et celui du FN sont les plus jeunes... ceci explique cela. Au total, quand 34% d’une population brave un interdit et que ni la société, ni les autorités ne jugent nécessaire de le pénaliser réellement... c’est que cet interdit n’en est plus un et qu’il est temps de sortir de l’hypocrisie : c’est-à-dire soit sanctionner vraiment la consommation, soit dépénaliser ou même légaliser pour contrôler. La pente de la société va (le tableau des âges nous le dit) vers la seconde solution…