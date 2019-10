Thomas Legrand revient sur ce qui est apparu, en début de semaine, comme une réorientation de la politique migratoire du président...

Emmanuel Macron, président de la République © AFP / Karine Pierre / Hans Lucas

Oui, vous vous souvenez…

"Les bourgeois qui ne connaissent pas le problème de l’immigration, le peuple qui, lui, le subit..." : le but, on le sait maintenant, n’était pas de réorienter, par quelques lois ou règlements, la politique d’asile ou d’immigration, mais plutôt de faire un petit coucou aux classes populaires.

Ce n’est visiblement pas sur es deux grands thèmes du moment (environnement et retraite) que le président peut s’appuyer pour reconquérir aisément le cœur des classes populaires. Il a donc utilisé l’immigration (un classique) pour rééquilibrer, autant que faire se peut, la structure fragile de sa popularité, qui connaît un déficit du côté des Français les moins aisés. Il ne s’agit pas, pour autant, de cynisme. Emmanuel Macron sait qu’il y a une angoisse existentielle, identitaire qui étreint les Français les plus fragiles... même si la plupart des sondages montrent que les angoisses environnementales ou sociales sont plus fortes encore. L’IFOP observe que, selon l’ordre des priorités que les Français voudraient voir traiter par l’exécutif, l’immigration n’arrive qu’en 9ème position...

Mais, le sujet immigration est épidermique et symbolique. Les politiques, généralement, estiment qu’un simple débat sur ce thème peut faire bouger les lignes, même sans décisions concrètes. Pour eux, l’immigration est l’un des derniers domaines pour lequel leur parole est performative… C’est-à-dire que leur parole seule peut changer une situation politique, un niveau de popularité (même sans changer la réalité du sujet lui-même). La tentation est donc d’en user et d’en abuser.

Donc, sur l’immigration, le discours change, pas la politique ?

C’est ça. Depuis le début de la semaine, de nombreux parlementaires de la majorité se posaient la question. Un débat à l’Assemblée sur l’immigration est prévu pour la fin du mois mais aucune mesure en particulier n’est à ce stade envisagée. L’AME (l’Aide médicale d’Etat), 0,5% du budget de l’assurance maladie, serait trop avantageuse pour les étrangers en situations irrégulière ? 30 députés En Marche dénoncent l’idée de la réduire : ça aurait des effets sanitaires insoupçonnés, et désorganiserait encore plus les urgences... Agnès Buzin, ministre de la Santé, pense la même chose et n’a pas eu de mal à convaincre le président. L’AME ne bougera pas.

Le droit d’asile connaît des abus ? Si c’est le cas, il suffit de faire respecter la règle, pas de la changer ! Une loi asile-immigration a été votée l’année dernière, personne n’envisage d’en préparer une autre ! Les proches d’Emmanuel Macron – maintenant que le petit point d'acupuncture en direction des classes populaires est fait - tentent de dégonfler l’affaire. Ils disent, pour certains, qu’il voulait faire du Chevènement, rien de plus. Auquel cas il manque les aspects sociaux et laïcs. D’autres vous expliquent que le président voulait faire du Rocard : "La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde’... Auquel cas c’est raté aussi parce que rien de moins rocardien qu’un ton clivant. Ni Chevènement, ni Rocard, Emmanuel Marcon a fait du clivant assumé, de l’emporte-pièce pour classes populaires… bref, du Sarkozy. Entre les mots (variables) et les actes, (stables et classiques). Sur l’immigration, le macronisme n’est pas encore définissable.