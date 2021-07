Le référendum pour introduire l’écologique dans la Constitution n’aura pas lieu. À qui la faute ?

Le référendum pour introduire l’écologique dans la Constitution n’aura pas lieu. La faute au Sénat, selon Thomas Legrand © AFP / Sandrine Marty / Hans Lucas

La droite et la majorité s’accusent. La gauche soupçonne les macronistes de n’être pas mécontents et d’avoir mené les parlementaires dans cette impasse. En réalité seul le Sénat est responsable de l’échec de la procédure.

Un vote favorable du Sénat cette semaine aurait déclenché le processus référendaire. L’article 89 de la constitution fixe les règles pour demander aux Français leur avis en matière institutionnelle. Le texte à soumettre au peuple doit être d’abord approuvé (dans les mêmes termes exactement) par les députés et les sénateurs.

Voici le texte issu de la Convention citoyenne et que le président avait promis de proposer tel quel :

‘La République garantit la préservation de la biodiversité et lutte contre le réchauffement climatique’.

Cette phrase devait être ajoutée à l’article 1erde la Constitution. Ce qui coinçait au Sénat c’était le mot ‘garantit’. Ce verbe indiquait que la France prenait un tournant structurel et que désormais l’impératif écologique devenait une matrice pour toute réforme. La droite estimait que ce verbe (garantir) aurait handicapé l’activité économique. Sentiment d’ailleurs assez partagé dans une partie la majorité.

Pourquoi seule la droite est responsable de l’échec de la procédure, selon vous ?

Ce qui s’est passé au Sénat le prouve. Le Sénat avait accepté, dans un premier temps, que le terme 'garantit' soit remplacé par le mot 'préserve' (moins fort). La majorité avait consenti à cette modification et voilà qu’en 2nde lecture la droite sénatoriale décide encore de remplacer 'préserver' par 'agir pour' … Formulation sans plus d’effet juridique, qui émascule complètement la proposition de la Convention citoyenne.

On peut affirmer qu’au fond, une partie de la majorité (et peut-être même le président lui-même) n’est pas mécontent de cet enterrement. Mais la réalité c’est que si le Sénat avait dit ‘banco !’, le référendum aurait eu lieu à l’automne.

C’est donc la droite qui a bloqué et seulement elle. Une lecture stratégique consiste à dire que LR ne voulait pas offrir une victoire politique au président via une éventuelle approbation populaire du texte. Mais sur le fond, la droite est en plein recul sur l’écologie. La réaction de Bruno Retailleau (président des sénateurs LR) en atteste : l’absence de référendum est un échec pour les tenants de la décroissance, dit-il. Pour la droite, désormais, toute action pour l’environnement est marquée du sceau infamant de la décroissance. Toute occupée à diaboliser les éoliennes, la droite lit plus les sondages de son propre électorat en vue de la primaire que les rapports du GIEC. Le Jacques Chirac de La maison brûle est mort et enterré ! LR regarde ailleurs.

Où sont les figures écologistes de droite ? Borloo, Koscusko-Morizet étaient-ils les derniers spécimens d’une espèce disparue?