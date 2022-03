La campagne très spéciale d’Emmanuel Macron. La période est particulière et il serait mal venu de reprocher au candidat-président de ne pas faire une campagne normale. Mais on peut s’étonner du monologue hyper sécurisé que semble vouloir se ménager Emmanuel Macron.

Lettre d'annonce de candidature à la présidentielle 2022 d'Emmanuel Macron © Maxppp / Arnaud Journois

Pour l’instant on ne sait pas à quelles émissions (avec des intervieweurs ou des concurrents pour lui apporter la contradiction) il participera.

S’il affirme accepter la controverse, il ne dit rien de la possibilité de débattre, ni même d’être interviewé et dans quel cadre. Ce sera selon son bon vouloir. Contrairement aux obligations de tous les chefs d’exécutif des démocraties parlementaires qui doivent très régulièrement répondre, en face à face, à leurs opposants, les présidents français (irresponsables devant le parlement puisque directement élus par les citoyens) passent 5 ans sans débattre. Ils ne débattent d’ailleurs pas plus quand ils se représentent, avant le second tour.

Mais au moins, les prédécesseurs d’Emmanuel Macron avaient de grandes figures de la majorité qui pouvaient porter le bilan et le programme du président et en répondre. Là, on ne connait pas le programme et aucun responsable ayant un poids politique propre n’a émergé de ce mandat. La lettre du Président aux Français est une note d’intention générale qui dit ‘sécurité plutôt qu’insécurité, justice plutôt qu’injustice, avenir plutôt que passé’.

Soit ! Des évidences forcément rassembleuses. Et puis il y a ce clip parait-il hebdomadaire, pour lequel la sophistication le dispute à l’indigence. Cela dit, comme les autres compétiteurs pour le second tour rivalisent de propos clivants et catastrophistes, le simple fait d’avoir un discours pondéré, léché, optimiste, même vague (comble de la dépolitisation et de l’anémie démocratique) semble tenir lieu de programme suffisant.

D’autant que la guerre en Ukraine met sous l’éteignoir les autres sujets

Oui, alors que justement ce conflit devrait nous permettre d’avoir un débat essentiel sur l’énergie, par exemple. Un thème matriciel qui aura des répercussions sur nos modes de vie et dont découle toute une série de choix déterminants. Il se trouve que ces choix sont aussi nécessaires pour affronter le changement climatique. L’énergie, en toute logique, le nucléaire et les ENR, l’un plus que l’autre ou les deux à la fois ? Voilà bien qui mériterait débats et confrontations. On comprend que le président ne veuille pas se retrouver sur un plateau face à 11 opposants mais d’autres formes sont possibles !

De surcroit, il se trouve que l’histoire en marche est en train de porter des coups terribles aux trois poursuivants d’Emmanuel Macron. Marine Le Pen, Éric Zemmour et JL. Mélenchon, pour des raisons diverses, sont obligés de laborieusement virer leur cuti pro-russe. Les circonstances et le rapport de forces font que ce scrutin sera d’abord l’opposition entre le défenseur de l’Europe des démocraties, versus deux nationalistes autoritaires et un souverainiste social. Il y a quelque chose de contradictoire, même d’inconvenant, à se présenter en défenseur de la démocratie libérale tout en donnant l’impression de vouloir faire une campagne de surplomb, sans réelles confrontations, en monologue sécurisé.